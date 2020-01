Schmölln beendet die kreative Haushaltsführung

Bei der jüngsten Stadtratssitzung offenbarte die Stadtverwaltung ihrem obersten Gremium, dass man jahrelang mehr ausgegeben hat, als vom Stadtrat genehmigt war. „Ich glaube nicht, dass da irgendein krummes Ding verborgen liegt“, sagte Interims-Kämmerer Frank Schmitt auf Nachfrage im Hauptausschuss am Montagabend. Beispielsweise hätte es die Kassenausgabereste von jährlich bis zum Teil über 400.000 Euro nicht geben dürfen.

Ursache für diese Fehler sei die Hast bei der Einführung der Kameralbuchhaltung in Thüringen 1991, so Schmitt. Da es damals keine Erfahrungen mit dem System gegeben habe, sei dies in den Behörden eben kreativ ausgelegt worden, mit unterschiedlichem Erfolg. „Jeder hat damals für sich versucht, ein Modell zu finden, wie es funktioniert“, sagt Schmitt und zieht einen Vergleich mit dem Rezept von Schmöllner Mutzbraten: Wenn man dieses an einen Koch in Italien, Frankreich oder China weitergebe, habe das Ergebnis oft wenig mit dem Original gemeinsam, manche seien aber näher dran als andere.

Korrekte Buchführung hätte Arbeit gespart

„Ich habe halt die Kameralistik mit der Muttermilch eingesogen“, sagt der 1968 in Mainz geborene Diplom-Verwaltungswirt und Verwaltungsbetriebswirt, der aktuell vom Landratsamt abgeordnet ist. Ihm war bei der aktuellen Haushaltsplanaufstellung aufgefallen, dass seine Mitarbeiter anders rechneten als er. So kam es auch vor, dass Geld in das neue Jahr gerettet wurde, das im alten Jahr nicht ausgegeben wurde. „Es korrekt zu machen, wäre viel einfacher gewesen“, sagt Schmitt. Wahrscheinlich sei eher, dass man den einmal eingeschlagenen Weg fast 30 Jahre lang nicht hinterfragt habe. „Sicher wollte der Stadt damit niemand Schaden zufügen“, antwortet Schmitt auf entsprechende Nachfragen der Stadträte im Hauptausschuss am Montagabend. Formal sei es aber so gewesen, dass die Stadt Geld ausgab, das sie ohne Genehmigung des Stadtrates nicht hätte ausgeben dürfen. Allerdings habe er keine Gelegenheit gehabt, die alten Jahresrechnungen zu prüfen. Den Stadträten wurden die Jahresrechnungen der Jahre 2012 bis 2017 digital nachgereicht. Für die Jahre davor liegen sie nur auf Papier vor und können in der Kämmerei eingesehen werden.

Nach Auffassung des Bürgermeisters Sven Schrade (SPD) sei es wichtig, nun sofort auf eine wasserdichte Verfahrensweise umzustellen. Die Kameralistik sei in diesem Zusammenhang „wie Sackhüpfen im Minenfeld“, so der Bürgermeister.