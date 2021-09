Schmölln: Beratungen am Vereinshaus

Schmölln. Der technische Ausschuss trifft sich in Sommeritz und hat weitere Themen auf der Agenda.

Zur nächsten Tagung des Technischen Ausschusses in Schmölln wird am heutigen Montag um 18.30 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist das Vereinshaus Sommeritz in der Straße An der Kirche. Bei einer Begehung soll das gemeinschaftliche Entwicklungskonzept für das Areal rund um das Vereinshaus besprochen werden, heißt es in der Ankündigung.

Im Anschluss an die Besichtigung werde die 36. Tagung des Technischen Ausschusses im Bürgerhaus Nöbdenitz in der Dorfstraße 2, gegen 19.15 Uhr fortgeführt.

Torsten Pröhl von den Naturfreunden Schmölln werde in der Sitzung unter anderem über den Erholungswald informieren. Danach gebe es die Fragestunde der Einwohnerinnen und Einwohner.

Darüber hinaus sollen Planungsleistungen für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes der Feuerwehr Großstöbnitz vergeben werden.