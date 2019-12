Schmölln brechen weitere 700.000 Euro Steuereinnahmen weg

„Die Hiobsbotschaften werden nicht weniger“, sagt Sven Schrade (SPD) am Donnerstagabend zur Stadtratssitzung. Und der Schmöllner Bürgermeister muss gestehen, dass es bislang noch nicht gelungen ist, einen ausgeglichenen Haushalt fürs nächste Jahr vorzulegen.

Hauptproblem ist, dass weitere 700.000 Euro an Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind. Die kommen zu den 2,2 Millionen Euro hinzu, von denen bereits in der vorangegangenen Ratssitzung die Rede war. Mit Blick auf diese Situation hat sich Sven Schrade von seinem Plan verabschiedet, einen Doppelhaushalt aufstellen zu wollen. „Das schaffen wir nicht.“

4,1 Millionen Euro Gewerbesteuer nimmt Schmölln voraussichtlich ein

Schmölln kann voraussichtlich im nächsten Jahr nur noch mit 4,1 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen arbeiten. Möglicherweise wird es sogar noch weniger Geld sein. „Die Talfahrt bei der Gewerbesteuer hält weiter an“, informiert Kämmerer Frank Schmitt die Stadträte.

In der Bürgerfragestunde hakte ein Schmöllner nach. Ob denn nicht bekannt gewesen sei, dass Firmen große Investitionen tätigen und dadurch weniger Gewerbesteuer an die Stadt fließen wird, wollte er wissen. Hauptgrund für die gesunkenen Steuereinnahmen seien Gewinnrückgänge bei den Unternehmen, so Sven Schrade. Gewiss würden auch Investitionen eine Rolle spielen. „Die Firmen müssen die Stadt nicht fragen, wenn sie investieren“, betont Frank Schmitt. Sicher seien Baumaßnahmen sichtbar, aber wenn Unternehmer Geld in die Hand nehmen, um innerbetrieblich moderner zu werden, etwa neue Technik kaufen, muss das die Stadt nicht unbedingt wissen.

Bauhof als Eigenbetrieb im Gespräch

Jürgen Keller (Bürger für Schmölln) ist beunruhigt: „Das ist eine immense Differenz. Ich mache mir Sorgen, dass wir es nicht schaffen.“ Ob man auf die Rücklage zurückgreifen könne, fragte er. Das sei nicht so einfach, so Frank Schmitt, der aber hofft, dass man ohne das Ersparte auskommt. Ob ein Haushaltssicherungskonzept notwendig ist, wollte Alexander Burkhardt (SPD) wissen. In der Situation sei die Stadt zum Glück noch nicht, sagt Sven Schrade. Aber ein Haushaltsoptimierungskonzept soll erstellt werden. Denn durch den Geldmangel werden geplante Investitionen erst später realisiert werden können. Der Rathauschef spricht von einer Bugwelle, die man vor sich her schiebt. „Wir werden über längere Zeitschienen reden und über Alternativen nachdenken müssen“, sagt Schrade. Beispiel: Muss es immer der grundhafte Ausbau einer Straße sein oder reicht eine abgespeckte Variante? Um als Stadt mehr Spielraum zu haben, ist auch die Umwandlung etwa des Bauhofs in einen Eigenbetrieb ins Gespräch gebracht worden. Wie der Bürgermeister zudem versichert, werde jetzt jede Haushaltsstelle auf Einsparpotenziale geprüft.

Gundula Werner (Neues Forum) wollte wissen, wann mit einem Haushaltsbeschluss zu rechnen ist. Schmitt ist da vorsichtig. Geplant sei, den Haushaltsplan am 16. Januar zur Stadtratssitzung einzubringen, ein Beschluss am 6. Februar wäre denkbar. Allerdings habe sich der Mehraufwand durch das weitere Einnahmeminus erhöht, sagt der Kämmerer.