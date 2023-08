Schmölln: Das Insektenparadies immer genau im Blick

Schmölln. Nancy Romisch ist die jüngste ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte im Landkreis Altenburg.

Es summt und schwirrt, wenn Nancy Romisch den Insekten zuschaut, die über ihre Blühwiese fliegen. Der Erhalt der Artenvielfalt der heimischen Pflanzen- und Tierwelt liegt der 18-Jährigen sehr am Herzen. Seit November 2021 ist sie als ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte im Landkreis tätig.

16 Naturschutzbeauftragte

Insgesamt 16 Bürgerinnen und Bürger engagieren sich im Altenburger Land ehrenamtlich in dieser Funktion. Nancy Romisch ist in dieser Runde mit Abstand die Jüngste. Ihr Schwerpunkt ist der praktische Naturschutz. Konkret heißt das, sie kümmert sich in erster Linie um ihre Blühwiese. Auf den ersten Blick keine große Sache, mit 20 Quadratmetern auf dem elterlichen Grundstück idyllisch gelegen am Schmöllner Stadtrand.

Wissenschaftlich Daten erhoben

Nancy Romisch, die gerade erst ihr Abitur abgelegt hat, beschäftigt sich seit rund zwei Jahren sehr intensiv mit dem Thema. Über die letzten zwei Abiturschuljahre hat sie die Blühwiese genau beobachtet und für ihre Seminarfacharbeit Pflanzen und Tiere bestimmt, Veränderungen dokumentiert und den Lebensraum Blühwiese mit Gartenrasen – er schnitt am schlechtesten ab – und Beeten verglichen.

Diese empirischen Daten lieferten auch jüngst die Basis für ihren Wettbewerbsbeitrag bei „Jugend forscht“. Mit ihrem Projekt „Blühwiesen in Gärten – Ein Beitrag zur Artenvielfalt in Thüringen 2021/ 2022“ kam sie sogar auf den zweiten Platz.

Ausgestattet mit fundiertem Wissen, wirbt Romisch als Naturschutzbeauftragte für das Anlegen von Blühwiesen. Jeder Garten sollte ein solches Areal haben. Die Samenmischung dafür sollte auf einheimische Arten beschränkt und so zusammengesetzt sein, dass von Frühling bis Herbst immer etwas blüht, was die Nektarsammler unter den Insekten mögen.