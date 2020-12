Schmölln: „Die Meisten finden es völlig vernünftig!

Sozialarbeiterin Claudia Kirtzel betreut in Schmölln die Begegnungsstätte des Caritasverbandes Am Kiesberg.

Schmölln. Drei Fragen an Claudia Kirtzel, Sozialarbeiterin in Schmölln, über die Folgen der Pandemie.

Die Begegnungsstätte „Treff am Kiesberg“ ist wegen der Pandemie geschlossen. Die von Caritas, Diakonie, dem Verein Futura sowie dem Bund der Vertriebenen genutzten Räume dienen sonst der Begegnung, dem Austausch und der Gemeinsamkeit, was jedoch unter den geltenden Bedingungen nicht möglich ist. Sozialarbeiterin Claudia Kirtzel gibt Auskunft, was momentan möglich ist.