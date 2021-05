Schmölln: Dramatische Situation bei Nachwuchsbetreuern

Schmölln. SV Schmölln 1913 sucht händeringend Trainier.

Gebetsmühlenartig hat Nachwuchsleiter Andreas Bräutigam schon in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass die SG SV Schmölln 1913 weitere Nachwuchstrainer und Betreuer benötigt, um auch zukünftig alle Nachwuchsklassen besetzen zu können. Gerade jetzt werden Trainer und Betreuer dringender gebraucht denn je, da mehrere Trainer zur neuen Saison nicht zurück kommen werden.

Mannschaften können nicht gemeldet werden

„Wir haben jetzt erstmals die Situation, dass wir Mannschaften nicht für die neue Saison melden könnten, obwohl wir junge Fußballer haben. Allein, es fehlen die Trainer und Betreuer. Im letzten Jahr konnten die Trainer und Betreuer ihrem Ehrenamt nicht nachgehen und mehrere werden auch nicht zurückkommen. Für uns als Verein und unsere Nachwuchsabteilung ist diese Entwicklung dramatisch“, bringt es Abteilungsleiter Oliver Vincenz auf den Punkt.

„Ich denke, vor allem die ehemaligen sowie die noch aktiven Fußballer, die eine tolle fußballerische Ausbildung genießen konnten und jetzt in einem Alter sind, in dem sie ihre Erfahrungen an die jüngere Generation weitergeben können, sind jetzt gefragt. Aber natürlich auch alle anderen, denen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Kinder wichtig ist“, so Vincenz weiter.

Rückmeldungen nimmt Oliver Vincenz unter 0173/9 58 26 67 oder per E-Mail an oliver.vincenz@web.de bis 10. Juni entgegen.