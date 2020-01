Schmölln erlebt weitgehend ruhige Silvesternacht

Als die Sonne zum ersten Mal im neuen Jahr über Schmölln aufgeht, kommen auch die Reste der großen Feierlichkeiten zum Vorschein: abgebrannte Böller, Feuerwerksbatterien und abgestürzte Raketen. Doch ab Punkt 9 Uhr wird es wieder für einige Minuten laut in der Innenstadt: Wenn die Mitarbeiter des Bauhofes den Dreck wieder wegpusten.

Elf Mitarbeiter beseitigen die Party-Reste

Grund zur Verärgerung bietet allein der Fußgänger-Tunnel von der Mittelstraße zur Altenburger Straße. Hier wurden offenbar mutwillig eine Lampenabdeckung sowie eine Glasscheibe zerstört. Eine Anzeige gegen Unbekannt wird gestellt, damit vielleicht die Versicherung den Schaden übernimmt.

„Das sieht gut aus, das kriegt die Kehrmaschine alles weg“, sagt Bauhof-Leiter Falko Paul hingegen mit Blick auf den Busbahnhof, der im Vorjahr ein Bild der Verwüstung bot. In dieser Silvesternacht hat es hier keine Schäden gegeben. Paul fährt wie in jedem Jahr die bekannten Stellen ab, verschafft sich einen Überblick und lotst seine Teams dorthin, wo es wichtig ist. Insgesamt elf Mann hat er an diesem Vormittag zur Verfügung.

Die Mitarbeiter des Bauhofes haben den groben Schmutz auf dem Markt in Windeseile beseitigt. Foto: Andreas Bayer

„Eine Gruppe ist mit der Kehrmaschine unterwegs und fährt die neuralgischen Punkte in der Innenstadt ab, wie Markt und Busbahnhof. Darüber hinaus sind drei Teams mit Transportern unterwegs, um den groben Dreck aufzulesen“, so Paul. Obwohl er durch die Fusion mit den neuen Ortsteilen vor genau einem Jahr auch sieben neue Mitarbeiter bekommen hat, hat sich an dem Plan für den Neujahrsmorgen nichts grundlegend geändert.

„Es sah schon schlimmer aus“

Als nächstes wirft er einen Blick auf die Heimstätte, doch auch hier gibt es keinen Grund zu klagen. An der Friedrich-Naumann-Straße, Ecke Sommeritzer Straße scheint es ihm „von der Menge her extrem“, was an abgebrannten Böllern herumliegt. Insgesamt zieht Paul ein positives Fazit: „Wir können zufrieden sein, es sah schon deutlich schlimmer aus.“

Gegen Mittag erstrahlen viele Ecken wieder in alter Schönheit. „Bis alles weg ist, dauert es etwa zwei Wochen“, schätzt Bauhof-Mitarbeiter Jörg Golla. Sein Kollege Volker Naumann sagt noch: „Stellenweise verlassen sich die Anwohner auf uns.“ Damit meint er die Haufen an Unrat, die manchmal auf die andere Straßenseite geschoben werden, damit sie auf städtischem Grund liegen. Doch dieses Problem sei überall verbreitet.

Feuerwehrmann Matthias Heinig weiß von zwei Einsätzen der Schmöllner Wehr zu berichten. Um 0.16 Uhr habe der Rettungsdienst um Unterstützung bei einem medizinischen Notfall gebeten. Rund 20 Minuten später sei ein brennendes Auto auf dem Wartenberg zu löschen gewesen. Wahrscheinlich ist der Motorraum des Autos durch einen Böller in Brand geraten, doch das wird noch ermittelt.