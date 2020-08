Schmölln: Erneute Beschwerden über Gestank

Die Biogasanlage in der Sommeritzer Straße in Schmölln.

Vier Beschwerden sind seit Mitte August beim Fachdienst für Umwelt- und Naturschutz des Landratsamtes eingegangen. Der Grund für die Anwohner: in einigen Stadtteilen Schmöllns könne man die Befüllung der Biogasanlage in der Sommeritzer Straße quasi mit der Nase wahrnehmen. Sogar nachts würde es stinken. Auch am Mittwochmorgen war es wieder so weit, Anwohner beschwerten sich über die Geruchsbelästigung.