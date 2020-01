Robby Kühn, Sven Wunderlich und Sven Schrade (von links) betrachten ein Organigramm der 100 PC-Arbeitsstellen mit Internetanschluss in der Stadtverwaltung.

Schmölln. Die Sicherheit seiner Computersysteme ist für Verwaltungen extrem wichtig. Um Kosten zu senken, will Schmölln mit seinen Nachbarn kooperieren.

Politik Schmölln feilt an Effizienz der Computertechnik

Täglich ist die Stadtverwaltung Schmölln Ziel von Angriffen aus dem Internet. Und sie werden abgewehrt, wie Sven Wunderlich versichert. Er ist der Leiter der Abteilung Informationstechnik (IT), die dafür zuständig ist: „Wir werden ständig attackiert. Viren, Trojaner, schadhafte E-Mails, das volle Programm. Unsere Daten sind attraktive Ziele und unsere Systeme sind lebenswichtig für einen guten Service am Bürger.“

Bürgermeister Sven Schrade (SPD) weiß das zu schätzen: „Ohne die IT fehlt uns in der Verwaltung das wichtigste Werkzeug. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass Sven Wunderlich mit seiner Mannschaft seit Jahren Garant für funktionierende Programme ist.“ Wunderlich zeigte jüngst im Beisein seiner Mitarbeiter dem Bürgermeister sowie Kämmerer Frank Schmitt die zentrale Überwachung der IT-Infrastruktur.

Effizienz steigtmit Anzahl der Nutzer

Die Gefahrenabwehr aus dem Cyber-Raum ist natürlich nur ein Teil der Aufgaben. Im Vordergrund steht die Unterstützung der Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei der Aufgabenerfüllung. Dafür unterhält die IT 14 fachspezifische Computer-Programme. „Seit der Wende hat es unzählige Zusatzaufgaben gegeben, die Schmölln ausführen muss. EU, Bund und Freistaat lassen sich ständig neue Pflichten für uns einfallen. Gleichzeitig haben wir Stellen abgebaut. Das ist nur möglich, weil die IT uns optimal unterstützt“, so Schrade.

Kämmerer Frank Schmitt ergänzt: „Der Einsatz von Software lohnt sich in der Regel mit jedem zusätzlichen Einwohner mehr. Einige Programme könnten wir in der Verwaltung noch brauchen, um effizienter zu arbeiten. Doch Schmölln alleine erreicht die Größe nicht, damit es sich auch rechnet.“ Für den Bürgermeister ist das ein Grund mehr, mit Nachbarkommunen zusammenzuarbeiten: „Im Rahmen der Haushaltsoptimierung ist es natürlich ein Thema, gemeinsam Effizienzgewinne zu heben und den Vorteil fair zu teilen. Es wird ein langer Weg mit viel Arbeit und er wird sich lohnen.“

Für Sven Wunderlich ist das die richtige Vorgehensweise: „Ob wir ein Update für einen, zwei oder drei Mandanten fahren, die Datensicherung für einen, zwei oder drei Serversysteme durchführen, ist oft kein nennenswerter Mehraufwand.“ Natürlich würden mehr PC-Arbeitsplätze auch mehr Arbeit bedeuten. Doch nach seiner Einschätzung bräuchte man bei der doppelten Anzahl zu betreuender Nutzer nur einen Personalzuwachs von drei auf vier Stellen.