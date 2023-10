Schmölln: „Feldränder sollen brach liegen bleiben können“

Annett Scholz aus Gera hat dieses Bild am 30. August an einem Feldweg zwischen Löbichau und Ingramsdorf im Landkreis Schmölln aufgenommen. In diesem Fall musste ein Schild weichen, das auf einen Blühstreifen hinweist.

Schmölln. Eine Leserin wünscht sich zukünftiges Mähen mit Augenmaß und weniger Feldhygiene.

Annett Scholz aus Gera teilte dieser Zeitung kürzlich mit, wie sehr sie sich über die ihrer Meinung nach völlig übertriebene sogenannte Feldhygiene an einem Feldweg zwischen Löbichau und Ingramsdorf im Landkreis Schmölln ärgert. „Dabei werden Feldränder bis auf den Mutterboden gemulcht – neben Unkräutern wird damit auch jegliches (Insekten)-leben vernichtet. Auf meinem Bild kann man sehen, dass auch das Schild, das auf einen Blühstreifen hinweisen sollte, dem Ordnungswahn beziehungsweise dem Mulcher mit Stumpf und Stiel zum Opfer fiel. Sichtlich ist noch mehr Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Insektensterben und Artenschutz vonnöten“, meint die verärgerte Leserin.

In Zukunft wünscht sich Annett Scholz, dass Feldränder einfach brach liegen bleiben können. „Sie würden sich dann selbst begrünen und könnten dann im zweiten oder dritten Jahr einmal im Herbst gemäht werden – am besten auch nur Stück für Stück, sodass eine Teilfläche in der Gänze überwintert, da auch dies für Insekten zum Fortbestand ihrer Art überlebenswichtig ist. Mehrjährige Blühstreifen mit heimischen Blütenpflanzen bieten sich für Feldränder an. Auf diese Weise könnte man Feldränder zu Lebensräumen für viele Tier- und Pflanzenarten entwickeln.“

In ihrer Nabu-Gruppe betreut die Leserin zum Beispiel Flächen, die nur extensiv gepflegt werden. „Durch diese Art der Pflege fördern wir die Artenvielfalt bei Pflanzen und auch die der Insekten. Des Weiteren betreue ich in meiner Region auch die Nabu-Aktion Wilde Inseln. Mit der Aktion möchte der Nabu Thüringen Menschen dazu anregen, ein kleines Fleckchen Erde sich weitestgehend selbst zu überlassen, um wildlebende einheimische Tier- und Pflanzenarten zu fördern. Und ich würde mir wünschen, dass jeder, der ein Mähgerät bedient, die Augen offen hält und auch die Arbeit der anderen achtet und wertschätzt.“