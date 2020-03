Schmölln hat das Geld schon verplant, Gößnitz überlegt noch

Der Thüringer Landtag hat am 6. März 2020 den Weg für eine kommunale Investitionsoffensive im Umfang von 568 Millionen Euro für die Jahre 2020 bis 2024 frei gemacht. Auch die Kommunen im Altenburger Land sowie der Landkreis selbst bekommen Extra-Geld.

Demnach kann sich die Stadt Schmölln mit ihren 44 Ortsteilen allein in diesem Jahr über knapp 600.000 Euro freuen. Insgesamt beträgt der Zuschuss von 2020 bis 2024 mehr als zwei Millionen Euro. Geld, das die Stadt bereits in ihren Haushaltsplan für dieses Jahr sowie den dazugehörigen Finanzplan verankert hat. "Wir waren da wirklich sehr mutig“, umreißt Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Mit dem Geld will die Sprottestadt jene Investitionen absichern, die sie sich für die kommenden Jahre vorgenommen hat. „Ob Renovierungsarbeiten am Löschteich in einem unserer Ortsteile oder größere Infrastrukturmaßnahmen bei uns in der Kernstadt – es gibt keine Kommune in Thüringen, in der nicht an irgendeiner Stelle der Schuh drückt. Deshalb ist das nun geschnürte Paket, das die Investitionskraft der Kommunen langfristig verbessert und ihnen Planungssicherheit für die nächsten fünf Jahre bietet, mehr als nötig“, lobt Schrade. Und es seit gut, dass die Stadt selbst entscheiden könne, wofür sie dieses Geld ausgibt. „Schließlich wissen wir am besten, welche Investitionen vor Ort am dringendsten sind.“

Sein Gößnitzer Amtskollege Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) kann konkrete Investitionsvorhaben noch nicht vorweisen. Die Pleißestadt hat für dieses Jahr knapp 150.000 Euro vom Land in Aussicht, insgesamt fließen bis 2024 knapp 530.000 Euro. „Das Investitionsprogramm ist erst vor wenigen Tagen beschlossen worden. Wir haben noch nicht darüber beraten können, wofür wir dieses Geld verwenden möchten“, sagt er. Scholz wolle nichts vorwegnehmen. Das Geld komme indes nicht ungelegen, schließlich habe die Stadt Gößnitz einige Haushaltsprobleme zu lösen. „Zu prüfen wäre meiner Ansicht nach, ob wir diese Zuschüsse dafür verwenden können“, überlegt er. Gut wäre es außerdem, wenn die Kommune mit dem Geld ihren Eigenanteil begleichen dürfe bei Projekten, für die sie finanzielle Förderung in Aussicht habe.

Scholz, auch Vorsitzender des Städte- und Gemeindebundes im Altenburger Land, schlägt mit Blick auf den Zuschuss in Höhe von 9,8 Millionen Euro für den Landkreis bis 2024 vor, dieses Geld für die Stabilisierung oder gar Senkung der Kreisumlage einzusetzen. "Damit wäre allen Kommunen im Altenburger Land geholfen“, argumentiert er.

Ob sich das realisieren lässt, ist jedoch fraglich. Jana Fuchs, Sprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage dieser Zeitung: „Die Festlegung konkreter oder zusätzlicher Investitionsmaßnahmen obliegt dem Kreistag. Bei den nun fließenden Geldern für die Landkreise und die Kommunen handelt sich zudem um Mittel für den Vermögenshaushalt. Eine direkte Senkung der Kreisumlage und eine damit verbundene Entlastung der Verwaltungshaushalte ist nicht möglich.“