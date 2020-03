Schmölln hat trotz guter Situation noch viele Aufgaben

Das Interesse war enorm, bereits vor der Ankunft von Bürgermeister Sven Schrade (SPD) wartete ein Dutzend Menschen auf ihn in der Caritas-Begegnungsstätte Am Kiesberg 13. Kurz nach Beginn kamen noch einmal so viele, wodurch das Platzangebot schnell erschöpft war.

Befragt, was sie zur Bürgermeistersprechstunde zu gehen bewogen hat, antwortet Margot Werner: „Wir brauchen doch eine Drogerie, müssen nach Altenburg, Meerane oder Crimmitschau. Es soll eine gebaut werden, aber wann?“ Auch den Rentnerinnen Isolde Feustel und Christine Beyer brannte dieses Thema besonders unter den Nägeln: „Wir wollen wissen, was die Stadt hier noch vorhat. Vor allem, ob das noch was wird mit dem Einkaufszentrum.“

Letztlich ist es aber eine Dame, die sich in der Vorstellungsrunde als Frau Schulze vorstellt, die als erstes mit der Frage herausplatzt: „Wann bekommen wir hier wieder eine Kaufhalle?“ Sven Schrade liest von seinem Mobiltelefon eine drei Wochen alte Nachricht von Christian Wolf vor. Der Geschäftsführer der Wolf-Firmengruppe sichert darin zu, dass die Planungen im Zeitplan seien. Schrade ergänzt, dass man im Schmöllner Stadtrat den Bebauungsplan in diesem Frühjahr beschließen wolle. Das Land rede hier aber mit hinein, weil es bislang immer verboten gewesen sei, Einzelhandel im Gewerbegebiet anzusiedeln. Er sei aber zuversichtlich, dass die Pläne, an der Crimmitschauer Straße einen Aldi sowie den Wolf-Werksverkauf anzusiedeln, auch umgesetzt würden. Schließlich habe Christian Wolf das entsprechende Grundstück bereits gekauft.

Bei der Frage nach der Drogerie zeigte sich der Bürgermeister weniger zuversichtlich. Die großen Ketten wollten mindestens 500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ein solches Objekt könne man derzeit in der Innenstadt nicht anbieten und außerhalb sei es erst recht nicht genehmigungsfähig, weil eine Drogerie zu den innenstadtrelevanten Gewerben gezählt wird. „Rossmann ist damals ja nicht gegangen, weil sie unzufrieden waren, sondern weil sie ein neues Filialkonzept bekommen haben, das eben eine gewisse Mindestgröße vorsieht“, so Schrade.

Eine Einwohnerin klagte, dass sie in ihrer Größe kaum noch Klamotten in Schmölln kaufen könne. Auch da zeigte sich Schrade skeptisch, denn als Kleinstadt könne man eben nicht alles vorhalten. „Das zu halten, was wir haben, ist schon schwer genug“, warb er um Verständnis. Viele Schmöllner kauften eben heute schon online ein, was den Händlern mitunter schwer zu schaffen mache.

Beim Busverkehr sei man aber vergleichsweise gut aufgestellt, betonte Schrade. Zudem solle im nächsten Kreistag die zweite Phase des Verkehrsprojektes „Schmölln macht mobil“ beschlossen werden, was erneut spürbare Verbesserungen mit sich bringen werde. Den Vorwurf, in Schmölln sei in kultureller Hinsicht „tote Hose“ konterte der Bürgermeister sichtlich erfreut, indem er eine lange Liste an Veranstaltungen aufzählte, welche die Stadt in diesem Jahr stemmen wird.

Dass es an einigen Stellen im Stadtgebiet nicht gut um den Zustand der Gehwege bestellt ist, sei der Verwaltung bewusst. Schrade bat um Geduld, denn Gehwegbau sei sehr teuer. Als nach rund einer Stunde die drängendsten Fragen beantwortet waren, drehte Ivy Bieber kurzerhand den Spieß um. Die Koordinatorin des Integrativen Zentrums erkundigte sich, was sich der Bürgermeister von den Einwohnern wünschte. Er antwortete, es sei wünschenswert, wenn sich mehr Menschen an Aufrufen im Amtsblatt beteiligen würden. Als Beispiel nannte er die Aktion „sauberer Lohsenwald“. Zudem könne man helfen, Städtepartnerschaften zu pflegen oder besonders engagierte Bürger bei der Stadt für einen der drei Ehrenamtspreise vorschlage. „Eine Stadt kann nur funktionieren, wenn alle sich einbringen“, sagte Schrade.