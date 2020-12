Schmölln: Im kommenden Jahr werden mehr Projekte angegangen

Sparkassen-Filialleiter Sebastian Goltz übergibt einen Spendenscheck an Claudia Kirtzel vom Orga-Team des Lebendigen Adventskalenders in Schmölln.

Zu 90 Prozent waren die Türchen belegt und somit die Organisation der 13. Auflage des Lebendigen Adventskalenders in Schmölln durch das ökumenische Vorbereitungsteam gesichert. Dann stellte sich heraus, dass es in diesem Jahr keine Genehmigung für diese Veranstaltungsfolge geben kann.

Aus Sicht von Claudia Kirtzel vom Organisationsteam kein Grund, dies zu beklagen. „In Solidarität mit jenen Menschen, die inmitten der Pandemie ihren Mann beziehungsweise ihre Frau stehen, steht dieser Verzicht auf Begegnung allen gut“, sagt sie.

Auch wenn besonders in diesen vorweihnachtlichen Tagen sich so mancher danach sehne, gemeinsam zu feiern, wäre es ziemlich realitätsfern zu behaupten, dass im kommenden Jahr alles so wie früher sein werde.

In der vorigen Woche nahm Claudia Kirtzel, stellvertretend für das ökumenische Vorbereitungsteam, eine Spende der Sparkasse Altenburger Land über 1000 Euro entgegen. In dem Vertrauen, dass die Organisatoren im Jahr 2021 weit mehr kreative Projekte damit umzusetzen fähig sind, als alleine den Lebendigen Adventskalender.