Schmölln ist dynamischste Kleinstadt Thüringens

Schmölln. Deutschlandweit kommt Schmölln auf den 2. Platz im Ranking

In Deutschland gibt es rund 900 Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. All diese Kleinstädte hat Kommunal, Europas größtes Magazin für Kommunalpolitik, verglichen und bewertet. In diesem Dynamik-Ranking liegt Schmölln auf Platz 2. Den ersten Platz belegt Frohburg in Sachsen, der 3. Platz geht an Zella-Mehlis.

Schmölln ist somit unter allen Kleinstädten Deutschlands die zweiterfolgreichste Stadt, unter den Kleinstädten in Thüringen die erfolgreichste Kommune.

„In diesem Ranking ist erkennbar, dass sich Schmölln in den letzten zehn Jahren zu einer dynamisch wachsenden Kommune entwickelt hat, in der Familien bezahlbaren Wohnraum, eine geeignete Arbeitsstelle und kompetente und flexible Betreuung für ihre Kinder finden. Darauf sind wir sehr stolz“, so Bürgermeister Sven Schrade.

Erfolgreiche Städte haben eine hohe Attraktivität in den Bereichen Demografie, Lebensqualität, Ökonomie und Wirtschaftskraft. Das Datenblatt der Studie zeigt, bei welchen Werten Schmölln an der 100% Marke kratzt. Das sind die Werte wie Bevölkerungsentwicklung, die Entwicklung der Jugend und die Entwicklung der Einfamilienhäuser. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes, die Entwicklung des verfügbaren Einkommens und die Entwicklung der Investitionen, die durchweg über dem Mittelwert aller Städte liegen. Zustande kommt dies in der Praxis durch ein attraktives Lebensumfeld in Schmölln: JungeFamilien finden hier einen Job in einer der großen Industrie- und Handelsbetriebe, im Gesundheitssektor oder in einer der traditionellen Handwerksbetriebe. Durch die Erschließung neuer Eigenheimstandorte haben sie in Schmölln die Möglichkeit, günstig zu bauen und ihre Kinder in die 12 Kindergärten und 5 Schulen zu schicken. Die Jugendlichen bleiben nach dem Schulabschluss in der Region und beginnen hier ihre Ausbildung oder pendeln in die nahen Studienorte. All dies trage dazu bei, dass Schmölln eine überdurchschnittlich dynamisch wachsende Stadt ist. Die Daten wurden vor 10 Jahren schon einmalerhoben und mit den heutigen Werten in Relation gesetzt.