Schmölln. 45 Unternehmen präsentieren sich in der Ostthüringenhalle in Schmölln

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmölln lädt zur ersten Fachkräftemesse

Am Sonnabend, 29. Februar, findet in Schmölln in der Ostthüringenhalle die erste Fachkräftemesse statt. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr haben Unternehmen aus der Region die Gelegenheit, sich zu präsentieren und auf sich aufmerksam zumachen. Ziel sei es vor allem, der heimischen Bevölkerung die große Bandbreite an heimischen Arbeitgebern und Jobangeboten vorzustellen. 45 Unternehmen und Institutionen haben ihr Kommen signalisiert.

Unter der Schirmherrschaft von Dietzel Hydraulik organisiert die Stadt Schmölln in Kooperation mit der Messeagentur Brauns und der Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF). Auf die Frage warum sich die Stadt Schmölln so engagiere, antwortete Bürgermeister Sven Schrade: „Mit dieser Messe wollen wir den Schwerpunkt bei der Suche nach Fachkräften auf eine andere Zielgruppe setzen: nämlich auf jene, die zurück in ihrer Heimatregion wolle, um hier zu arbeiten und zu leben. Dass sich das lohnen kann, wissen wir von ehemaligen Schmöllnern, die gern wieder ihre Zelte in der Schmöllner Region aufschlagen möchten. Die Unternehmen bieten gute und gut bezahlte Arbeitsplätze, wir die Kita-Plätze, soziale Infrastruktur und Bauplätze für junge Familien.“

Das besondere an dieser Messe soll sein, dass jedes Unternehmen die gleiche Standfläche hat, um auch gleichberechtigt auftreten zu können, sagte Denise Gödicke von der Firma Dietzel Hydraulik in Beerwalde.