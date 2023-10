Schmölln: Mit Spezialfahrrädern um die Welt

Schmölln. Der ehemalige Radsportler und der Spastiker Lutz Krajinski haben auf ihren Spezialrädern schon unzählige Stunden gemeinsam verbracht und Kilometer geschrubbt.

Zur Plauderstunde im Oktober waren am Mittwochabend Gottfried Preising und Lutz Krajinski zu Gast im Reussischen Hof. Ein ungewöhnliches Duo.

Eine außergewöhnlich rührende Geschichte

Es ist eine außergewöhnliche Geschichte, die Gottfried Preising im Reussischen Hof erzählt. Sie zollen dem Mann Respekt und bewundern seinen Mut, sich mit einem Behinderten auf tausende Kilometer lange Fahrten mit einem Dreirad und einem Rollstuhlfahrrad zu begeben.

Denn neben den Strapazen bergauf, bergab, sind da auch noch die Suche nach einem Quartier, das Zelt aufzubauen, da ist Essen zuzubereiten und es sind pflegerische Aufgaben zu erfüllen. All das erzählt Gottfried Preising an diesem Abend, eher am Rande und erst am Ende seiner interessanten und vor allem ungewöhnlichen Antworten, die Moderator Frank Hübschmann dem ehemaligen Radrennfahrer entlockt. Wer weiß, ob er sonst so manche Begebenheit überhaupt erzählt hätte. Für den in Greiz geborenen Mann schien es eine Selbstverständlichkeit, was er da seit der Wende so alles mit Behinderten veranstaltet hat.

Die Geschichte nach derRadsport-Karriere

Besonders freute ihn, dass der ehemaliger Karl-Marx-Städter Trainer Roland Krause ebenfalls nach Schmölln gekommen war, um seine Geschichte nach seiner Radsportkarriere zu erfahren.

Natürlich erzählte er im ersten Teil der Plauderstunde über seinen Werdegang, wie er bei Renak Greiz anfing. Durch seine Leistungen wurde er dann zum Sportclub Turbine Erfurt delegiert. Er war Mitglied der DDR Straßennationalmannschaft. DDR-Vizemeister im 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren und 1976 DDR-Vizemeister auf der Straße. Der Name Tadeusz Mytnik, ein polnischer Radrennfahrer, fiel in diesem Zusammenhang öfters.

Materialprobleme und am Ende auch keine rechte Motivation mehr, lassen ihn 1978 mit dem Leistungssport aufhören. Er beginnt ein normales Leben mit einer zweiten Ausbildung, die erste hatte er schon vor Erfurt begonnen und abgeschlossen, mit NVA-Dienst und Familiengründung. Er beschäftigt sich mit dem Thema Behinderungen, auch weil eines seine Kinder hörgeschädigt ist, und er tüftelt an Fahrrädern für Behinderte. Dann lernt er in der Wendezeit Lutz Krajinski kennen, der aus dem Heim in eine eigene Wohnung zieht und Freude am Radfahren hat. Er besitzt ein Klapprad mit Stützrädern. Mit ihm beginnt für ihn, den Vater von fünf Kindern, ein ungewöhnlicher Lebensabschnitt, den auch seine Frau toleriert. Denn er ist nun oft wochenlang unterwegs.

Zu den olympischen Spielen fährt er 1992 mit Lutz Krajinski nach Barcelona und erlebt Abenteuerliches. Er lernt die Gastfreundschaft wildfremder Menschen kennen.

Weitere Touren durch Europa folgen. 2003 fährt er anlässlich der Heiligsprechung von Mutter Theresa nach Rom, zum Papst. Natürlich mit seinem Freund Lutz Krajinski. Auch auf der Fahrt dorthin erleben beide vielerlei. So nimmt sie ein Bus durch den Gotthardtunnel mit. Einmal mussten sie auf einer Parkbank schlafen, ein andermal wurde ihnen die Wäsche gewaschen.

Nur am Rande streifte er die Probleme, die durchaus bestanden. Eine große Portion Nudeln am Abend habe immer ungeahnte Kräfte freigelegt, erzählt Gottfried Preising.

Auf all den Touren hat Lutz Krajinski fotografiert. Auf über 40 Tafeln hat er die Routen dokumentiert. Am Ende der Plauderstunde waren sich alle einig: Hut ab vor einem Mann, der sich eines Behinderten annimmt und ihn auf ungewöhnliche Art die Welt und die Natur erleben lässt und der die Freude am Radfahren mit einem Menschen teilen kann, der anders ist, eben körperlich beeinträchtigt, aber durch Gottfried Preising dennoch mobil.