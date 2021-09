Schmölln: Mögliche Projekte für Kohleförderung werden vorgestellt

Im Bürgerhaus in Nöbdenitz treffen sich die Schmöllner Stadträte.

Die nächste Schmöllner Stadtratssitzung findet am Donnerstag, 9. September, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses in Nöbdenitz, Dorfstraße 2, statt.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen unter anderem die Abnahme des Diensteides des Bürgermeisters durch das älteste anwesende Stadtratsmitglied sowie die des Ortsteilbürgermeisters von Altkirchen durch den Schmöllner Bürgermeister, die Verpflichtung eines neuen Stadtratsmitgliedes sowie die Vergabe der Ehrenpreise der Stadt für das Jahr 2020.

Fragestunde der Einwohner

Es folgen die Informationen des Bürgermeisters und die Fragestunde der Einwohner sowie der Stadtratsmitglieder.

Beschlossen werden soll die Änderung der Besetzung von Ausschüssen, und Jahresabschlüsse mehrerer Unternehmen stehen auf der Tagesordnung.

Vergeben werden sollen die Tiefbau-, Beton- und Maurerarbeiten für den Kindergarten Altkirchen.

Des Weiteren wird die Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung der Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen, Grünflächen und Parkanlagen, Winterdienst und Aufbau von Spielgeräten zwischen Schmölln und Ponitz Thema sein. Das gilt zudem für eine Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen auf dem Gebiet des Personenstandswesens.

Breitbandausbau ist weiteres Thema

Die Stadträte beschäftigen sich auch mit der Übertragung der freiwilligen Aufgabe der Daseinsvorsorge der Breitbandversorgung beziehungsweise des Breitbandausbaus mittels Glasfaser oder zukünftiger neuer Technologien der Stadt auf den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET).

Auch der Bau des Mückernschen Weg in Zschernitzsch wird Thema sein. Darüber hinaus soll beschlossen werden, dass Schmölln Projektskizzen einreicht, die über Kohleförderung finanziert werden könnten. Und gleich bei mehreren Straßenausbaubeitragssatzungen stehen außerdem Änderungen an, über die die Räte am Donnerstag zu entscheiden haben.