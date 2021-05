Schmölln: Preis für Thüringer Wurstprodukte

Schmölln. DLG bestätigt kontinuierliche Qualitätsleistung der Wolf-Firmengruppe.

Insgesamt 65 Medaillen vergab das Testzentrum Lebensmittel der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) im vergangenen Jahr an den traditionellen Wursthersteller Wolf.

Fünf Jahre in Folge erfolgreich

Zusätzlich zu der jährlichen Auszeichnung für die Produktqualität erhielt die Wolf-Firmengruppe für die Standorte Schwandorf, Nürnberg, Schmölln und Burglengenfeld jetzt den Preis für langjährige Produktqualität: Diesen verleiht die DLG nur dann, wenn über fünf Jahre in Folge mindestens drei Produkte erfolgreich getestet wurden und daher auch langfristig die hohe Qualität bewiesen ist.

Zufrieden mit Ergebnis

„Auch in diesem Jahr wurden wir in so unterschiedlichen Produktbereichen wie beispielsweise dem Thüringer Segment oder den traditionell bayerischen Artikeln ausgezeichnet. Das zeigt, dass wir in unserem gesamten Sortiment ein qualitativ hohes Niveau haben. Wir sind mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden“, sagt Geschäftsführer Christian Wolf.

Zehn Medaillen für Grillprodukte

So prämierte die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 17 Produkte im Bereich Thüringer und 22 bei den bayerischen Spezialitäten sowie vier Artikel im Bereich der Nürnberger Spezialitäten.

Darüber hinaus verlieh die DLG jetzt zehn Medaillen im Segment Grillen, fünf für vorgefertigte Produkte sowie fünf in der Produktgruppe Mariniertes Fleisch und zwei Medaillen im Segment Bio.

Seit mehr als 135 Jahren bietet die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft nun schon die Möglichkeit, ihre Produkte durch Sachverständige untersuchen zu lassen.

Bei Erfüllung der Testkriterien werden Medaillen in Bronze, Silber oder Gold vergeben.