Schmölln: Tarifeinigung in der Metall-Branche

In zwei Betrieben der Region wurden Einigungen bei Firmentarifverträgen erreicht. Das vermeldete die IG Metall am Freitag.

Beim Autozulieferer Neumayer Tekfor in Schmölln sei es gelungen, eine Entgelterhöhung durchzusetzen. Die Löhne nähern sich im Jahr 2021 in zwei Stufen um insgesamt 4,19 Prozent dem Flächentarif an. Die ausgesetzte Lohnerhöhung in diesem Jahr werde durch zusätzliche freie Tage kompensiert.

Bei Kelvion, einem Hersteller von Wärmetauschern in Wilchwitz, sei eine Tarifbindung erreicht worden. Eine deutliche Lohnsteigerung, die Anerkennung des Manteltarifvertrages, Arbeitszeitabsenkung, Tarifierung von Sonderzahlungen und eine Azubi-Vergütung zu 100 Prozent des Flächentarifs sowie 30 Urlaubstage wurden vereinbart.