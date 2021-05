Unternehmen in Schmölln suchen händeringend Nachwuchs

Schmölln. Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer Gera und Elternratgeber helfen Jugendlichen bei Suche.

„Trotz Corona haben junge Menschen weiterhin beste Chancen auf einen attraktiven Ausbildungsplatz bei einem Unternehmen in Ostthüringen“, erklärt Matthias Säckl, Leiter Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen.

Wer im Sommer die Schule beendet oder schon im vergangenen Jahr abgeschlossen hat und noch nicht weiß, wie es im Herbst weitergeht, sollte nicht länger abwarten. Der IHK-Bildungsexperte empfiehlt, sich um einen Ausbildungsplatz in der Industrie, im Handel oder der Dienstleistungsbranche zu bewerben.

„Die Ausbildungsangebote in der Region sind trotz Pandemie vielfältig, zahlreich und spannend. In der IHK-Lehrstellenbörse werden für den Ausbildungsstart im Herbst mehr als 600 freie Stellen angeboten. Unsere Unternehmen werden die Zahl ihrer Ausbildungsplätze auch in diesem Jahr nicht senken, doch bislang fehlen die Bewerber“, betont Säckl. „Eigeninitiative und der Blick in die Online-Börsen lohnen sich umso mehr, da die klassischen Möglichkeiten der Berufsorientierung wie Bildungsmessen und das IHK-Schülercollege kaum möglich waren. Alle Schulabgänger, ob Abiturienten, Regel- oder Hauptschüler können jetzt ihre Unterlagen bei den Unternehmen einreichen und dieses Jahr eine Ausbildung starten“, appelliert er.

Auch für Studienabbrecher

Auch für Studienabbrecher stehe die Tür bei den Personalabteilungen weit offen. Bei der Suche helfen kann der digitale Elternratgeber. Auf der Internetseite www.macht-eure-kinder-stark.de/elternratgeber erfahren Eltern, wie sie ihr Kind unterstützen können, passende Berufe zu erkennen, Wunschberufe zu finden, Lehrstellen zu suchen und sich erfolgreich zu bewerben.

www.macht-eure-kinder-stark.de/kontakt, Telefon 0365/8 55 32 15.