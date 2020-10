Schmölln: Vorschläge für Ehrenamtspreis gesucht

Das Rathaus in Schmölln.

Auch in diesem Jahr vergibt die Stadt Schmölln drei Ehrenpreise, um besondere Leistungen im Ehrenamt öffentlich anzuerkennen und bittet um Vorschläge. Einer ist in der Stadtverwaltung bereits eingegangen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Die Ehrung ist eine Würdigung für Menschen, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich in den Bereichen Soziales, Sport, Kunst, Kultur oder Umwelt für die Entwicklung des Lebens in Schmölln engagieren.

Ehrenpreis ist mit 300 Euro dotiert

Der Ehrenpreis wird an eine Einzelperson, Verein oder Personengruppe verliehen, teilt die Stadtverwaltung mit. Voraussetzung ist, dass diese in der Stadt Schmölln oder ihren Ortsteilen wohnen, einen Großteil ihres Lebens hier verbracht oder in ihrem Wirken einen regelmäßigen Bezug zur Stadt Schmölln haben.

Der Ehrenpreis ist mit je 300 Euro dotiert.

Als Jury für die Vergabe fungiert der Stadtrat der Stadt Schmölln, der in nichtöffentlicher Beratung in der vorletzten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr über die endgültige Preisverleihung entscheidet, heißt es weiter.

Vorschläge ohne richtige Begründung werden nicht berücksichtigt

Die Vorschläge dafür können noch bis Dienstag, 22. Oktober, bei der Stadtverwaltung Schmölln, im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingereicht werden. Dies ist neben der Papierform auch auf elektronischem Wege möglich unter E-Mail oeffentlichkeitsarbeit@schmoelln.de.

Dem Vorschlag sind insbesondere eine Aufstellung der besonderen Verdienste sowie eine aussagekräftige Begründung für die Preiswürdigkeit beizufügen.

Eingereichte Vorschläge ohne ausreichende Begründung sowie nach der Einreichungsfrist eingegangene Vorschläge werden nicht berücksichtigt.

