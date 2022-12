Schmölln: Wieder Leben in einstiger Apotheke

In die einstige Apotheke in der Altenburger Straße in Schmölln zieht wieder Leben ein. Hier eröffnet Claudia Hippe-Näthe ihre eigene Tierarztpraxis. Wenn alles glatt läuft mit dem Umbau am 16. Januar 2023, spätestens jedoch am 1. Februar kommenden Jahres sollen Vierbeiner in der Altenburger Straße 6 behandelt werden können.