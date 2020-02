Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmölln will Förderkreis für Städtepartnerschaften gründen

In Schmölln soll ein Freundeskreis „Schmölln international“ gegründet werden. Ziel ist es, die bestehenden Städtepartnerschaften der Kommune zu unterstützen und zu fördern. Alle Interessierten, die sich einbringen möchten, sind zur Gründungsveranstaltung des Vereines eingeladen. Diese findet am Mittwoch, dem 18. März, um 18.30 Uhr im Schmöllner Ratskeller statt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Freundeskreis „Schmölln international“ soll als Partnerschaftsverein insbesondere zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Žďár nad Sázavou, Dobele und Mühlacker gegründet werden. Im Vordergrund stehen die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen, Vereinen und Institutionen. Besonderes Augenmerk will man dabei der Förderung von Kultur, Kunst und Bildung sowie Freizeit und Sport schenken. Wichtig sei zudem Zusammenarbeit in sozialen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen. Weiterhin werden unter anderem Austausch, Hospitationen, Praktika und ähnliche Maßnahmen zwischen den Einwohnern der beteiligten Städte gefördert. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, soll der Freundeskreis auch mit Geld seitens der Kommune ausgestattet werden.

In dieser Woche treffen sich darüber hinaus die Radfahrer, die in den vergangenen Jahren die Partnerstädte der Kommune per Rad besuchten, um ihre diesjährige Tour zu planen. Diesmal sollen alle Kommunen in Ostdeutschland besucht werden, die den Namen Schmölln tragen. Das sind Städte und Gemeinden in der Nähe von Hummelshain, nördlich von Berlin sowie Schmölln/Putzkau. „Das wäre dann auch die längste Tour, die wir in Angriff nehmen würden“, so Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Die Reise mit dem Rad in diesem Jahr soll auf sieben Tage begrenzt werden.

Die Tour kommt immer auch einem sozialen Zweck zugute: In diesem Jahr wollen die Radler Geld für den Spielplatz an der Schmöllner Grundschule einwerben.