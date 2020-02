Schmölln will sparen und trotzdem investieren

Nach gut zwei Stunden Diskussion am 6. Februar 2020 war es geschafft: Die 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates Schmölln stimmten dem vorgelegten Haushaltsentwurf für 2020 sowie dem Finanzplan, der den Zeitraum von 2021 bis 2023 umfasst, zu. Nicht einstimmig, sondern mehrheitlich mit drei Enthaltungen. Für den Finanzplan stimmten 17 Abgeordnete, je zwei votierten mit Nein oder enthielten sich der Stimme. Der Etat umfasst im Verwaltungshaushalt rund 29,8 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt rund 11,7 Millionen Euro. Vorgesehen ist eine Kreditaufnahme von 900.000 Euro. Der Finanzplan sieht ein Investitionsprogramm in Höhe von knapp 14,8 Millionen Euro vor, allerdings ist diese Summe ungedeckt und müsste nach aktuellem Stand durch Kredite finanziert werden.

Jürgen Keller scheitert mit seinem Änderungsantrag für die Tagesordnung

Zu Beginn der Stadtratssitzung war Jürgen Keller (Bürger für Schmölln) mit seinem Antrag gescheitert, beide Beschlussvorlagen von der Tagesordnung zu nehmen. Zum einen, weil die letzten Änderungen zum Etatentwurf erst um 15.43 Uhr am Sitzungstag bei den Abgeordneten eingegangen waren. Zum anderen weil Interimskämmerer Frank Schmitt als Autor des mehr als 300 Seiten umfassenden Papiers zur Stadtratssitzung nicht anwesend war. In seiner Gegenrede zu diesem Antrag ging Bürgermeister Sven Schrade (SPD) auf beide Argumente ein. Zulässig sei, dass Änderungsanträge zu einer Beschlussvorlage sogar noch während einer Stadtratssitzung eingebracht werden können. Schmitt sei für den Abend freigestellt worden, da er nach der Stadtratssitzung am 16. Januar 2020 Verunglimpfungen, Lügen und einer Hetzkampagne ausgesetzt war. „Die Grenze ist erreicht, sowas können wir niemandem zumuten“, so Schrade.

Die Erarbeitung des Etatentwurfes hat mehrere Monate in Anspruch genommen. Grund dafür ist die Tatsache, dass Schmölln in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro auf der Einnahmeseite fehlen: die Gewerbesteuer ist eingebrochen. Von dem anfänglichen Plan, einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 aufzustellen, musste man abrücken.

Sparzwang ist in den Kindergärten der Stadt angekommen

Der Sparzwang ist in den Kindergärten der Kommune angekommen, der Rotstift wurde bei Material- und Sachkosten angesetzt. Was Simone Schulze (CDU) kritisierte. Es sei nicht nachvollziehbar, dass bei einem 23 Millionen Euro umfassenden Verwaltungshaushalt ausgerechnet in den Kindergärten gespart werde. Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel: „Priorität haben die Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen." Schulze ließ nicht locker und bestand darauf, die Materialkosten nicht anzutasten. Wo statt dessen gespart werden könnte im Bereich des Hauptamtes, sagte sie nicht: "Warum? Das ist doch Sache der Verwaltung.“ Rödel stellte klar: „In meinem Bereich habe ich nichts mehr, was ich streichen kann.“ Sie versicherte, mit den Materialkosten für die Kindergärten sensibel umzugehen. „Wir haben das im Blick und werden im Laufe des Jahres sehen, ob wir diese Gelder erhöhen können."

Jürgen Keller und Jens Göbel (Neues Forum) sehen dem im Finanzplan angekündigten Schuldenstand im Jahr 2023 sehr kritisch. Der steigt von von aktuell 3,3, Millionen Euro auf 16,1 Millionen Euro. Jürgen Keller: „Das ist exorbitant. Nach allem, was ich im Etatentwurf gelesen habe, werden Kreditaufnahmen zwingend, und in drei Jahren unterschreiten unsere Rücklagen sogar den Mindestbestand.“ Jens Göbel: „Wir müssen viel kritischer sein und uns fragen, wie es tatsächlich in Schmölln weitergehen soll. Ich jedenfalls möchte keinen Finanzplan erstellen, der mir sagt, dass die Stadt in drei Jahren mehr als 16 Millionen Euro Schulden hat.“

Sechs weitere Vorhaben im Etat verankert

Auch Simone Schulze appellierte: „Die Wünsche dürfen nicht ausufern.“ Ihre Partei war am 6. Februar eine der Einreicherinnen von insgesamt sechs Änderungsanträgen. Zusätzlich in den Etat aufgenommen wurden mit zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, dass die Stadt an die Kirchgemeinde Nöbdenitz jährlich einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 3000 Euro zahlt. Mit dem Geld soll die Besucherbetreuung an der 1000-jährigen Eiche und im Pfarrhof im Dorf unterstützt werden. Die CDU beziffert die Zahl der jährlichen Touristen dort mit 7000. Mit der Betreuung soll, so die Antragsbegründung, die Attraktivität des Freilichtmuseums „Tausendjährige Eiche“ auf hohem Niveau gewährleistet werden. Geld gibt es außerdem für die Rasenrenovation auf dem Sportplatz Lumpzig sowie die Erneuerung der Flutlichtanlage. Die Sanierung des Rasenplatzes in der Sommeritzer Straße wird ebenfalls geplant, drei neue Stellen für die Stadtverwaltung werden ausgeschrieben, der Bau von Gehweg und Abwasserleitung in der Mühlgasse soll ebenfalls angeschoben werden.