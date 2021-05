Schmölln: Zur Zukunft der Oasen der Ruhe

So schön blüht es im Sommer beispielsweise in der Kleingartenanlage Prießnitz-Verein in Schmölln.

Schmölln. Kleingartenkonferenz findet am 25. Mai statt. Anmeldung bis 23. Mai möglich.

Am Dienstag, 25. Mai, 18 Uhr, lädt die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser gemeinsam mit ihrem Hallenser Kollegen Karamba Diaby Interessierte zu einer Veranstaltung zur Zukunft der Kleingärten ein. Als weiterer Gast wird der Präsident des Landesverbandes der Gartenfreunde, Wolfgang Preuß, an der Thüringer Kleingartenkonferenz teilnehmen.

Nachfrage nach Parzellen gestiegen

„Kleingärten sind viel mehr als Rückzugsorte. Die Gartenfreunde leben Gemeinschaft und teilen gerne ihr Wissen zum Gartenbau- und das bereits seit mehr als 150 Jahren. In Zeiten von Corona hat sich ihre Bedeutung nochmals verstärkt“, sagt Kaiser mit Blick auf die gestiegene Nachfrage nach Parzellen während der Pandemie. „Immer mehr Familien, Berufstätige, junge und ältere Menschen sehnen sich nach einer Oase der Ruhe und Zerstreuung bei tüchtiger Gartenarbeit in einer Kleingartenanlage. In Thüringen existiert ein aktives, lebhaftes Kleingartenwesen mit zahlreichen Vereinen und jeweils hoher Mitgliederzahl“. Mit Liebe und Engagement verwirklichen sie ihre Ideen und sorgen gleichzeitig für gutes Klima in der Stadt.

Diskussion über Herausforderungen

Wolfgang Preuß wird über das Kleingartenwesen in Thüringen informieren und zusammen mit den beiden Bundestagsabgeordneten über dessen aktuelle Herausforderungen sprechen. Diskutiert werden soll, wie sich Kleingärten an die veränderten Bedingungen anpassen können und welche Ideen vor Ort existieren. Denn viele Anlagen stehen vor großen Herausforderungen: Leerstand oder Platzprobleme, Verdrängung oder Nachwuchsmangel.

Das Heraussuchen, Beantragen und Abrechnen von Fördermitteln ist eine weitere Aufgabe, die Kleingartenvereine zu bewältigen haben.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist bis 23. Mai unter elisabeth.kaiser.wk@bundestag.de möglich.