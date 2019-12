Die Schmöllner Band "The Rest Of Us Is Dead".

Schmöllner Band rockt in Altenburg

Altenburg. Nach dem erfolgreichen Auftritt der Schmöllner Hardrock-Band "The Rest Of Us Is Dead" in Paris, was für die fünf Schmöllner Musiker ein großes Erlebnis war, hatte die Band im Altenburger Irish Pub jetzt ihren nächsten Auftritt.

Im gut besuchten Pub, 50 Fans waren dabei, gab die Band ein weiteres Konzert. „Seit einigen Wochen haben wir mit Martin Kriehn einen zweiten Gitarristen, den wir dabei vorstellen konnten“, erzählt Band-Leader Mark Dittel. Heavy Rock wurde im Pub gespielt, das Publikum ging gut mit.

Im Vorprogramm trat die Altenburger Band Melo-Komplott auf.

Am 14. Dezember gibt es in Zwickau, im Club Seilerstraße, ein weiteres Konzert zum Jahresabschluss. Es ist ein jährliches Festival mit mehreren Bands. Die Band "The Rest Of Us Is Dead" wird in Zwickau dabei sein.