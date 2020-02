Schmöllner Bastei sorgt weiter für Diskussionsstoff

Die Fällungen von Bäumen und Heistern an der Schmöllner Bastei sind abgeschlossen – und sorgen nach wie vor für Missmut. Jetzt meldet sich Torsten Pröhl aus Kummer zu Wort im Namen der Schmöllner Naturfreunde.

Offenbar, so schreibt er unter anderem, sei weder den Verantwortlichen im Schmöllner Bauamt noch den zuständigen Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde bekannt, dass die Wurzeln der Bäume für mehr Halt und Festigkeit in der Felswand sorgen. Pröhl: „Es wurde übersehen oder bewusst ignoriert, dass mehrere Bäume zum Teil sehr wertvolle Höhlenbildungen aufwiesen, welche für bedrohte Tierarten wichtige Quartiere stellen.“

Schwere Vorwürfe erhebt er gegen Stadtverwaltung und Naturschutzbehörde: „Seit etwa zwei Jahren ist unterschwellig bekannt, dass an der Schmöllner Bastei eine Naturschutzmaßnahme stattfinden soll. Aber erst ein paar Tage vor Beginn der Maßnahmen wird die Öffentlichkeit über alles in Kenntnis gesetzt. Vermutlich um zu verhindern, dass sich Widerstand dagegen formiert. Gesprächsangebote der Schmöllner Naturfreunde verhallten ungehört.“

Vorwürfe, die Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Umwelt- und Naturschutz beim Landratsamt, so nicht stehen lassen mag. „Alle Bäume wurden akribisch wegen der Höhlen untersucht und ob diese bewohnt sind. Herr Pröhl kennt die Maßnahmen seit fast zwei Jahren. Er hätte jederzeit zu uns kommen können, um sich einzubringen“, sagt sie auf Nachfrage von dieser Zeitung. Darüber hinaus habe das Naturkundemuseum Altenburg das Areal am Schmöllner Pfefferberg geprüft, ob durch die Fällungen Eremit-Lebensräume betroffen sind. „Es besteht keine Gefahr“, so Seiler.

Sie verweist zudem auf das Pflegekonzept von Landschaftspflegeverband Altenburger Land und Natura-2000-Station „Osterland“, mit dem die geologische Formation erhalten werden soll. Das Papier zeigt auf, wie Gesteinsverlust und Sukzession an der Schmöllner Bastei langfristig entgegen gewirkt werden kann, um so Lebensräume für Fledermausarten und Eremit zu sichern. Bestandteil des Pflegekonzeptes ist unter anderem auch ein Schemata des Profils der Felswand das zeigt, welche Auswirkungen der Bewuchs auf die Festigkeit des Felsens hat. Um Sedimentverlust und Verbuschung zu verhindern, schlägt das Konzept eine Freistellung von fünf Metern zur Felskante an der Oberseite vor sowie die komplette Freistellung der Frontseite vor.

Bereits 2016 stellte die Natur- und Umweltschutzbehörde das Vorhaben im Technischen Ausschuss des Schmöllner Stadtrates öffentlich vor, mit dem das Kleinod aus Buntsandstein bekannter und öffentlich zugänglicher gemacht werden soll. Die Reaktionen im Ausschuss damals waren einhellig positiv, danach begannen die Planungen.

Nach der anhaltenden Kritik an den Fällungen jetzt meldet sich auch Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) zu Wort. Das Projekt sei Teil der Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans für die Gewerbegebietserweiterung in der Crimmitschauer Straße. Die Freilegung des Schmöllner Basteifelsens sei von der Naturschutzbehörde als Ausgleichsmaßnahme anerkannt. „Im Zuge der Auslegung des Bebauungsplans hatten sowohl die Träger der öffentlichen Belange als auch die Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Es erfolgten hier keine Eingaben.“ Nach dem Hinweis einer einzigen Bürgerin Ende Januar 2020 sei die Anzahl der zu fällenden Bäume nochmals überprüft und verringert worden. Waren 2017 noch 55 Großbäume für die Fällung vorgesehen, wurde diese Zahl bis 2019 auf 25 Bäume und 700 Heister reduziert. Letztlich gefällt worden seien 20 Großbäume und 300 Heister.