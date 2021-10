Schmöllner Bürgergespräche starten

Schmölln. Das sind die Termine für die Kernstadt und die Ortsteile.

Am Mittwoch beginnen die Einwohnerversammlungen, zu denen die Stadt Schmölln einlädt. Start ist um 19 Uhr im Gemeindehaus Schloßig für diesen Ortsteil und Nödenitzsch. Das sind die weiteren Termine:

Montag, 25. Oktober, für Kummer und Nitzschka im Feuerwehr-Gerätehaus Nitzschka.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Donnerstag, 28. Oktober, für Zschernitzsch/Bohra im Feuerwehr-Gerätehaus Zschernitzsch.

Mittwoch, 3. November, für Altkirchen im dortigen Gasthof „Drei Linden“.

Donnerstag, 4. November, für Lumpzig in der dortigen Turnhalle.

Dienstag, 9. November, für die gesamte Schmöllner Kernstadt in der Ostthüringenhalle.

Mittwoch, 10. November, für alle Nöbdenitzer im Bürgersaal.

Mittwoch, 17. November, für Wildenbörten im Vereinshaus.

Dienstag, 23. November, für Großstöbnitz und Kleinstöbnitz im Sportlerheim Kleinstöbnitz.

Dienstag, 30. November, für Sommeritz/Weißbach/Brandrübel im Vereinshaus Sommeritz.

Mittwoch, 1. Dezember, für Drogen im Kulturhaus.

Bei jeder der Einwohnerversammlungen außer der am 9. November in der Schmöllner Ostthüringenhalle werde es eine 3G-Regelung geben. Wer an den Versammlung teilnimmt, sollte geimpft, genesen oder getestet sein und dies auch vorweisen können. In jedem Innenraum gelte die Maskenpflicht.

Alle Einwohnerversammlungen beginnen jeweils 19 Uhr.