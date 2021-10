Schmöllner Frühförderung feiert Jubiläum

Schmölln. Statt einer Party gibt es mehrere Videos zum zehnjährigen Bestehen.

In diesen Tagen begeht die Interdisziplinäre Frühförderung in Schmölln ihr zehnjähriges Bestehen. Annegret Groß, von Beginn an die Leiterin der Einrichtung, blickt auf eine bewegte Zeit zurück: „Für uns bedeuteten die letzten Jahre vor allem Wachstum. Waren es anfangs sechs Kinder, so lernen wir heute mit bis zu 60 Kindern in der Einrichtung. Von einer festangestellten Pädagogin hat sich das Team entwickelt zu neun Mitarbeiterinnen aus Pädagogik und Therapie“, sagt sie.

Familien können sich beraten lassen

Um in Pandemiezeiten niemanden zu gefährden, wurde auf ein gemeinsames Fest mit den Kindern und deren Eltern verzichtet. Annegret Groß erstellte dafür mit ihrem Team mehrere Videos, die sie als Grußbotschaften verschickten und damit an die gemeinsam verbrachte Zeit erinnerten. Die Videos sind bei Facebook, Instagram, Youtube sowie auf der Webseite www.iff-schmoelln.de zu sehen.

Frühförderstellen sind Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Entwicklung von Kindern. Die Familien haben hier die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von therapeutisch-medizinischen und pädagogisch-psychologischen Hilfen ist es das Ziel, die Besonderheit des Kindes zu erkennen. Frühförderstellen können somit eine möglichst positive Entwicklung des Kindes unterstützen und der Familie bei Fragen zur Seite stehen, heißt es in einer Information.

Von der Geburt bis zur Einschulung

Als freiwilliges Angebot steht es allen Eltern zur Verfügung, die sich Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen. Die Frühförderung kann bereits nach der Geburt beginnen und endet spätestens mit der Einschulung.

Die Frühförderung Schmölln im dortigen Klinikbereich in der Robert-Koch-Straße ist Bestandteil der Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention, einer Tochtergesellschaft des Klinikums Altenburger Land.