Schmölln. Die Vorbereitungen wurden 2019 getroffen, nun soll das einst beliebteste Ausflugsziel in Schmölln in Kur genommen werden.

Schmöllner Hillerturm und Liebesgrotte sollen saniert werden

Vor reichlich einem Jahr stellte sich Jörg Franke als neuer Eigentümer des denkmalgeschützten Hillerturmes in Schmölln vor. In der Sprottestadt selbst war der Bautzner da schon längst kein Unbekannter mehr. Schließlich leitete er bis zu seinem Ruhestand viele Jahre lang die Geschicke der Firma BSB Bau- und Spezialgerüstbau in Nitzschka.

Sanierung von Turm und Liebesgrotte geplant

2019 verbrachte Jörg Franke vor allem damit, Vorbereitungen für anstehende Sanierungsarbeiten an Turm, Liebesgrotte und des 2000 Quadratmeter großen Geländes auf dem Schmöllner Pfefferberg zu treffen. Eine Zufahrtsstraße wurde außerdem gebaut. Seit Endes des Jahres ist der schmiedeeiserne Zaun als Grundstücksumfriedung fertig. Entstanden ist er nach historischem Vorbild.

2020 sollen nun die Hauptleistungen erbracht werden, sagt Jörg Franke. Die Liebesgrotte mit Goldfischteich, Treppenaufgängen und Aussichtsplattform gilt es zu sanieren. Ebensolches steht für den Turm an und für das Gelände mit seinen insgesamt vier kleinen Teichen. „Mit all dem werden wir sicherlich alle Hände voll zu tun haben“, blickt Franke voraus. Er rechnet damit, dass diese Arbeiten auch das kommende Jahr in Anspruch nehmen werden.

Allerdings stößt der Investor bei der Umsetzung seines Vorhabens auf ungeahnte Probleme. Auf Grund des Denkmalschutzes, dem das Objekt unterliegt, fallen die Kosten für die Sanierung auf dem Areal höher aus als veranschlagt. Mehrere Gutachten seien nötig. Hinzu kommen die Baupreise, die nach wie vor steigen und die so schon gar nicht mehr darstellbar seien. Allein für nötige Konzeptionen musste Franke rund 15 000 Euro ausgeben. Für die Grotte sei ein eigenes Sanierungskonzept gefordert, ein Restaurator sei dafür nötig, ebenso der Nachweis für die statische Sicherheit des Bauwerkes. Ob er möglicherweise Fördergelder in Anspruch nehmen könnte für all die anstehenden Arbeiten, wisse er noch nicht. Beantragt habe er welche, genehmigt seien sie noch nicht, sagt Franke.

Durch diese Kostenentwicklung müsse er jetzt nochmals sein gesamte Vorgehen auf den Prüfstand stellen. Zu Frankes Konzept gehörte ursprünglich, ein kleines Eiscafé an der Schmöllner Seufzerallee zu etablieren. Dafür wollte er ein Blockhaus auf das Grundstück bauen. „Diesen Plan habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt“, erklärt er mit Blick auf die Sanierungskosten.

Legenden und Anekdoten ranken sich um Hillerturm

Der Hillerturm gehörte einst zu den beliebtesten Ausflugzielen in Schmölln. Auch ranken sich einige Legenden und Anekdoten um ihn. Die von Rapunzel beispielsweise mit ihrem langen Haar. Oder jene des unglücklich in eine Gärtnerstochter verliebten Junggesellen, der Selbstmord beging, weil sie seinen Heiratsantrag ablehnte. Heinrich Schulze betrieb hier in den 1930er-Jahren einen Milchkurgarten; an diese Tradition will Franke mit seinem Eiscafé auch anknüpfen. Bekannt war der Hillerturm einst auch wegen seiner romantischen Parkanlage. Hier hat Franke 2019 auch schon einiges getan. Nach einigen Arbeitseinsätzen auf dem terrassenartig angelegten Grundstück lässt sich die frühere Pracht wieder erahnen.