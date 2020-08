Schmöllner Jugend ohne feste Bleibe

Die Jugendlichen in Schmölln haben seit Schließung ihres Clubs keine richtige Bleibe. Nun wird nach einer Lösung gesucht. Bei einer Gesprächsrunde wollte Bürgermeister Sven Schrade (rechts) wissen, was die jungen Leute wollen.

Respektlos, pöbelnd, saufend, lärmend und randalierend, so sehen einige Schmöllner die Jugendlichen, die sich in mehreren Gruppen in der Stadt treffen. Und seit der coronabedingten Schließung des Jugendclubs habe sich die Situation noch verschärft. Deshalb hat Peter Franke angeregt, das Gespräch mit den jungen Leuten zu suchen und ihnen möglichst auch zu helfen. Am Donnerstagabend fand das von der Stadt organisierte Treffen statt.