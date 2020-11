Eltern, die ihren Nachwuchs im Kindergarten Finkenweg in Schmölln betreuen lassen, müssen sich heute etwas anderes einfallen lassen: Die Kindertagesstätte bleibt am 9. November geschlossen, weil sich eine Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert hat.

130 Kinder von Schließung betroffen

Das bestätigt Bürgermeister Sven Schrade (SPD) auf Nachfrage. „Wir haben von der Erzieherin am Freitag die Information erhalten, dass sie positiv getestet wurde“, sagt der Rathauschef. Da sich nicht genau sagen lasse, mit welchen Kindern die Frau Kontakt hatte, entschloss man sich, die komplette Einrichtung – Haus eins und zwei – zu schließen. Betroffen davon sind rund 130 Kinder. Die Eltern seien informiert worden.

Wie es weiter geht, soll heute entschieden werden. „Wir müssen sehen, ob es bei dem einen Tag bleibt“, so Schrade.

In Schmölln soll es nach Informationen der Redaktion noch weitere Fälle geben. So ist von einer 12. Klasse des Roman-Herzog-Gymnasiums die Rede, die nun zu Hause bleiben muss.

Darüber hinaus soll Corona auch an der Grundschule Schmölln dazu geführt haben, dass eine Klasse am Freitag in Quarantäne geschickt wurde.

Des Weiteren erreichte uns die Nachricht, dass der Kindergarten Vollmershainer Grashüpfer geschlossen werden musste. Auch hier sei Corona aufgetreten. Laut Informationen der Redaktion bleibt die Einrichtung die gesamte Woche dicht. Wie es weiter geht, wird dann entschieden.