Schmöllner Kita-Notbetrieb als organisatorische Herausforderung

Von Jana Borath



Schmölln. Seit dem 16. Dezember 2020 arbeiten die Schmöllner Kindergärten - gegenwärtig befinden sie sich in regulärer Schließzeit vom 24. Dezember bis 1. Januar - im Notfallbetrieb. Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres können alle Eltern die Notbetreuung ihrer Sprösslinge in Anspruch nehmen.

„Der Bedarf wird tagesaktuell abgefragt. Die Mütter und Väter müssen lediglich glaubhaft machen, dass sie arbeiten müssen. Einen Arbeitgebernachweis verlangen wir nicht“, erläutert Schmöllns Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel auf Nachfrage dieser Zeitung. Diese Regelung gilt bis zum 10. Januar 2021. Wie danach weiter verfahren wird, wisse man gegenwärtig noch nicht.

Bis zum 24. Dezember wurde die Notfallbetreuung unterschiedlich stark in Anspruch genommen. An einem Tag belief sich die Maximalbelegung in den städtischen Einrichtungen auf insgesamt 146 Mädchen und Jungen, an einem anderen Tag lag sie bei 26. Insgesamt sind in Schmölln 541 Betreuungsplätze belegt.

Betreut werden die Kleinen in festen Gruppen, die Erzieherinnen wechseln nicht mehr. Laut Rödel sind alle der 116 Erzieherinnen im Einsatz, Kurzarbeit wird nicht angewendet. Genutzt werden unter anderem Gleitzeitkonten, Kolleginnen nehmen Resturlaub, mit dem Start ins neue Jahr wird die Möglichkeit flexibler Arbeitsverträge stärker genutzt, um die Wochenstundenzahl anzupassen. Geöffnet sind die städtischen Kindergärten zwischen acht und achteinhalb Stunden, anbieten muss die Kommune mindestens sechs Stunden Betreuung.

Herausfordernd sei in der jetzigen Situation die Personalfrage. Da die Beschäftigten fest in Gruppen arbeiten, können Ausfälle nicht kompensiert werden. „So kommt es vor, dass wir beispielsweise bei Erkrankung bestimmte Gruppen nicht aufmachen können, weil keine andere Erzieherin einspringen kann, die Kinder wiederum nicht in andere Gruppen wechseln dürfen“, erklärt die Hauptamtsleiterin. „Uns allen ist klar, dass das für Eltern besonders herausfordernd ist. Meistens fallen solche Entscheidungen immer sehr kurzfristig.“ Bis dato sei man aber vor allem auf Verständnis gestoßen. „Dafür sind wir den Eltern sehr dankbar. Wir empfinden das vor allem als Wertschätzung. Und wir bitten alle Muttis und Vatis, weiter tapfer durchzuhalten, obwohl die jetzige Zeit für alle nicht gerade einfach ist.“

Die Erzieherinnen haben Anspruch, sich einmal wöchentlich einem Covid19-Test zu unterziehen. Diese Tests sind laut Rödel freiwillig. Generell gehe man sehr sensibel mit dem Thema um. Sobald typische Krankheitssymptome auftreten, werde die oder der Betroffene nach Hause geschickt. Geplant ist zudem, Schnelltests für das Kita-Personal einzuführen, eine Hausarztpraxis aus Schmölln habe hierfür ihre Unterstützung angeboten. Ab Januar soll diese Möglichkeit in Anspruch genommen werden können, auch dies freiwillig.

Die Kita-Gebühren werden trotz Notfallbetrieb weiter erhoben. Anderes sieht die städtische Gebühren-Satzung laut Rödel nicht vor. Dass das beim ersten Lockdown im Frühjahr anders gehandhabt worden sei, liege an der Tatsache, dass das Land Thüringen all jenen Elten die Kita-Gebühren erstattete, die keine Notbetreuung in städtischen Einrichtungen in Anspruch nehmen konnten. Gegenwärtig bekommt die Stadt Schmölln für den Kindergarten-Betrieb in ihrer Regie keine zusätzlichen Gelder von Land oder Bund.