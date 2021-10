Schmöllner Knopfweg um eine Station reicher

Schmölln. Erinnerung an die Kunsthorn- und Steinnussknopffabrik der Familie Zorn, die bis 1995 produzierte.

Der Schmöllner Knopfweg ist um eine Station reicher. Die entsprechend gravierte Metallscheibe in Form eines Knopfes, hergestellt in der Präzisionswerkzeugfabrik Schmölln (PWS), wurde jetzt in der Friedrich-Naumann-Straße 21 in den Gehweg eingebaut. Sie erinnert an den dortigen Standort der Kunsthorn- und Steinnussknopffabrik der Familie Zorn, die bis 1995 produzierte. Es ist der 19 Metallknopf dieser Art im Stadtgebiet, der erste goldfarbene. Die Erinnerung gilt auch Horst Zorn, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, und seinem Pioniergeist. 1957 war er der erste in der DDR, der sich für die Herstellung der Knöpfe aus Polyester stark machte. Seine Tochter Gisela Vogel und Hans-Jürgen Mutz, der der Geschichte der Schmöllner Knopfindustrie eng verbunden ist, setzten den Metallknopf gemeinsam symbolisch in den Gehweg. Mutz gibt als Mitglied im Heimat- und Verschönerungsverein zudem Führungen entlang des Schmöllner Knopfweges.