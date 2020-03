„Der Segen der Großmütter“ – so heißt die Ausstellung in der Schmöllner Rathausgalerie mit Arbeiten von Angelika Dietzel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmöllner Künstlerin würdigt Groß- und Urgroßmütter

Mit ihrer Ausstellung „Der Segen der Großmütter““ würdigt die Schmöllner Künstlerin Angelika Dietzel die Leistung und Solidarität der Groß- und Urgroßmütter. Sie sind es, die sich trotz Krieg und Verwüstung, Hunger und Not um ihre Familie bemühten und diese am Leben hielten. Sie leisteten im Verborgenen Übermenschliches. Ihr Erfindungsreichtum kannte keine Grenzen, ihre Heldenhaftigkeit ist in keinem Geschichtsbuch verzeichnet. Ihnen widmet Dietzel nun ihre Arbeiten, die seit Donnerstagabend, 12. März, in der Rathausgalerie Schmölln zu sehen sind. Gezeigt werden sie bis zum 2. Mai 2020.