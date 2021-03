Schmöllner Paten für Altenburger Eseldame

Auf die Schmöllner LHG (Landhandelsgesellschaft eG) ist Verlass: Auch in diesem Jahr übernimmt der Landhandel wieder eine Patenschaft für eine afrikanische Zwergeselin und so wurde die Verlängerung der Patenschaft für Lotte in diesen Tagen vor Ort besiegelt.

Die Paten erhielten eine Urkunde und das brave Tier eine Extra-Ration Futter, das die Schmöllner mitgebracht hatten.

196 Patenschaften in 2020

Im Inselzoo hofft man, dass viele dem Beispiel der Schmöllner folgen und ihre Verbundenheit zu dem idyllisch gelegenen Altenburger Tierpark durch eine Patenschaft ausdrücken. Bekanntlich haben sich die Tierpatenschaften in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Einnahmequelle entwickelt, im Vorjahr gab es die Rekordzahl von 196.

Patenschaften können Einzelne, Gruppen oder Firmen für eines der Tiere übernehmen. Die Paten erklären sich bereit, einen bestimmten Jahresbetrag zu entrichten, die Spanne reicht je nach Tier von fünf bis 100 Euro.

Wer eine Patenschaft für eines der Tiere im Altenburger Inselzoo übernehmen möchte, meldet sich am besten beim Inselzoo-Personal vor Ort. Eine Anfrage kann zudem telefonisch unter (03447) 31 60 05 erfolgen, wie die Stadt mitteilt.