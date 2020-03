Schmöllner Regelschüler schlagen sich wacker

„Ich bin stolz und habe wirklich Hochachtung meinen Schülern gegenüber, mit welchem Bravour sie die Herausforderung gemeistert haben“, sagt Regelschulleiterin Steffi Kersten. Man gewinne durch die Teilnahme an Jugend forscht an Persönlichkeitskompetenz, denn man müsse seine Forschungsergebnisse auch einer Jury und der Öffentlichkeit präsentieren. Fünf ihrer Schützlinge haben sich beim Ostthüringer Regionalwettbewerb von Jugend forscht gute Ergebnisse erzielt.

Schon in der Neunten Klasse fingen die Schüler mit ihrer Projektarbeit an, welche die erste Note des Abschlusszeugnisses bildet. Diejenigen, welche ihr Projekt für die Regionalmesse der Nachwuchsforscher in Rositz anmeldeten, hatten dafür weniger Zeit als ihre Klassenkameraden. Schon Ende Januar muss der schriftliche Teil bei der Jury eingereicht werden.

Benzin- und Elektromotor getestet

„Wir haben das Thema gefunden, weil wir uns sehr für alle Arten von Antrieben interessieren“, sagt Erik Nürnberger. Eines der bei ihren Testreihen verwendeten Modellautos im Maßstab 1:10 habe einen Zweitakt-Benzinmotor mit 1,6 Pferdestärken, das andere einen Elektromotor mit 0,4 PS gehabt. Ansonsten waren die Bedingungen identisch: gleiche Reifen, gleiche Größe, annähernd gleiches Gewicht.

An einer ebenen, weitab gelegenen Straße haben Erik und sein Klassenkamerad Colin Gräser eine 50 Meter lange Strecke ausgemessen und im Abstand von zehn Metern Markierungen angebracht. Mithilfe ihrer Freunde Richard Leithold und Maximilian Zimmermann war es ihnen möglich, alle zehn Meter die Zeit zu messen. Anhand der Formel: Geschwindigkeit ist gleich Strecke durch benötigte Zeit konnten sie die Beschleunigung berechnen.

Kalte Umgebung verschafft dem Elektroantrieb Vorteile

„Wir haben herausgefunden, dass der Elektromotor die höhere Beschleunigung aufweist, weil er sofort die volle Leistung bringt. Aber der Benziner hat ab etwa 40 Metern eine höhere Endgeschwindigkeit erreicht“, sagt Erik Nürnberger. Allerdings musste der Elektromotor frisiert werden, um überhaupt mithalten zu können. Daher machte er bei den Tests im Sommer schon vor der 50-Meter-Marke schlapp.

„Bei der Testreihe im Herbst hat der Elektromotor die 50 Meter geschafft und war auch deutlich schneller, während der Benziner langsamer war als im Sommer“, sagt Colin Gräser. Im schriftlichen Teil der Arbeit wurden auch noch Dieselmotoren untersucht. Ebenso haben sie Elektromotoren mit Gleichstrom, Wechselstrom und Induktionsstrom einem Vergleich unterzogen. „Die Erkenntnis war, dass in industriell hergestellten Elektromotoren fast ausschließlich Induktionsstrom verwenden“, sagt Erik. Denn Gleich- und Wechselstrommotoren benötigen Kohlebürsten, die sehr schnell verschleißen. Der Induktionsstrommotor habe dem gegenüber nur Vorteile. Lohn der Mühen ist der zweite Preis in der Sparte Physik, verbunden mit einem Preisgeld der Max-Planck-Gesellschaft.

Computer selber basteln ist nicht schwer

„Wie die einzelnen Komponenten funktioniert, beschäftigt uns auch in unserer Freizeit“, sagt Pascal Niedergesäß. Zusammen mit Mitja Steinbach und Lea Riemann hat der Zehntklässler einen „Computer Marke Eigenbau“, so der Projekttitel, selber zusammengeschraubt. Ihre praktischen Erfahrungen seien ihnen dabei eine große Hilfe gewesen, sind aber kein Muss. „Einen PC selber bauen kann jeder, wenn man sich gut informiert. Es kommt halt darauf an, was man ausgeben will“, so Pascal.

Als Handreichung haben die drei einen Flyer entworfen. „Der ist auch für Laien verständlich. Damit kann man sich einen Mittelklasse-PC zusammenstellen, für rund 1200 Euro“, sagt Mitja Steinbach. Wichtig sei vor allem, dass die Komponenten gut zusammenarbeiten. Die Funktionsweise von Prozessoren oder Grafikkarte muss man dafür nicht verstehen, bekommt sie aber im Bedarfsfall erklärt. Sie erhielten die Sonderpreise von VR-Bank sowie des Computermagazins ct.