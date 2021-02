Schmöllner Schulen bei „Jugend forscht“ ganz vorn dabei

Das Kulturhaus Rositz blieb in diesem Jahr verwaist: Die Präsentation und Siegerehrung des Regionalwettbewerbes Ostthüringen „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ fand pandemiebedingt nur digital statt.

Seit Freitag stehen die Sieger des Regionalwettbewerbs Ostthüringen „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ fest. Die Auswertung 2021 fand nicht wie sonst im Kulturhaus Rositz statt, sondern pandemiebedingt in einer Videokonferenz.

Bei „Schüler experimentieren“ holte Hannes Schmidt vom Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln einen 1. Platz im Arbeitsfeld Mathe. Sein Projekt „Stellenberechnung von Pi mit Hilfe einer Javascript-Programmierung schnell wie nie“ überzeugte.

Bei „Jugend forscht“ hatte Conrad Linzner vom Lerchenberggymnasium Altenburg die Nase vorn. Sein Projekt widmete sich „Neophyten und Neozoen in Schmölln und Umgebung“. Emil Pfeuffer vom Friedrichgymnasium präsentierte eine Erfindung: den „Tee Timer“. Damit holte er sich den 1. Platz im Bereiche Technik.

Platz 1 im Bereich Physik sowie zwei Sonderpreise gingen an eine Arbeitsgruppe des Friedrichgymnasiums: an das Projekt „Faser-Bragg-Gitter und deren Potenzial zur Anwendung im Bereich der Neuroprothesen“, eingereicht von Malte Reinstein, Johanna Rackete und Lilly Schuster.

Regelschüler bekommen Sonderpreise

Lena Johanna Köhler und Thao Vi Phan vom Roman-Herzog-Gymnasium belegen den 2. Platz im Fachbereich „Biologie“ und bekamen den Sonderpreis der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Thüringen für ihr Projekt „Langohren in der Wettelswalder Kirche – Artbestimmung und konkrete Schutzmaßnahmen“.

Die Schmöllner Regelschule „Am Eichberg“ war die einzige aus dem Altenburger Land, die sich an Jugend forscht in diesem Jahr beteiligte. Michael Ehrich, Robby Neunübel und Elmar Zöpel bekamen für ihre Untersuchung der Radwege in und um Schmölln den Sonderpreis der Stadt Schmölln und den Sonderpreis der VR-Bank Altenburger Land.

63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 30 Projekten zählten die beiden Wettbewerbe, wobei sich „Jugend forscht“ mit 16 Projekten an 15- bis 21-Jährige richtete und „Schüler experimentieren“ mit 14 Projekten an Teilnehmer ab Klasse 4.