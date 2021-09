Schmöllner Seeteufel mit Schwimmcampf im Tatami

Das Schwimmlager der Seeteufel für Grundschüler im Schmöllner Tatami machte allen so viel Spaß, dass es 2022 wiederholt werden soll.

Schmölln. Schwimmen lernen und Technik verbessern - das konnten Grundschüler vom Finkenweg in ihren Ferien.

Schwimmen lernen, Schwimmtechnik verbessern, vom Beckenrand springen – das waren nur einige der vielen Aktivitäten beim Schwimmcamp 2021, das die Schmöllner Seeteufel im August organisierten.

Das Feriencamp mit Kindern der ersten und zweiten Klasse der Grundschule Finkenweg fand im Freibad Tatami statt. Das Ziel: Kindern das Schwimmen beibringen, Technik zu verfeinern und neue Schwimmarten lehren. Dafür erklärten sich Katrin Müller, Magdalena Schnelle und Luisa Paulat bereit, das Schwimmcamp in die Tat umzusetzen.

Als Trainer und Helfer agierten außerdem Hanna Bredow und Shyanne Langner, die Interesse an der Tätigkeit eines Schwimmtrainers zeigen. Ebenfalls unterstützte Emily Baunack, ein langjähriges Mitglied bei den Schmöllner Seeteufeln. Nils Michaelis vom Tatami half ebenfalls.

Schwimmcamp wegen des Wetters ins Hallenbad verlegt

In drei Gruppen wurden die Kinder eingeteilt und dann ging es auch schon los. Nach einer kurzen Aufwärmrunde stand die erste Schwimmeinheit an. Aufgrund der Wetterbedingungen wurde jedoch schnell klar, dass man in Freibad nicht gut arbeiten kann. Kurzerhand wechselte das Schwimmcamp ins Hallenbad.

So ging es für alle Gruppen jeden Tag mehrmals ins Schwimmerbecken, um zu trainieren, mit den Johanniter stand zudem Erste Hilfe auf dem Plan.

Am letzten Tag hieß es Abschied nehmen. Nachdem einige Kinder das Seepferdchen oder sogar die Bronze Stufe abgelegt hatten, erhielten alle Kinder eine Teilnahmeurkunde. Auch für die Trainer war die Woche sehr spaßig und aufregend, aber auch etwas anstrengend. Um einen Beitrag dafür zu leisten, dass Kinder nicht nur schwimmen lernen, sondern auch die Schwimmtechnik gut beherrschen, ziehen die Schmöllner Seeteufel in Betracht, das Schwimmcamp im Tatami 2022 zu wiederholen.