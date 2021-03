Schmöllner Stadtbibliothek nicht offen

Schmölln. Obgleich die Bibliotheken im Altenburger Land mit der neuen Corona-Schutzverordnung von Land und Landkreis seit Montag wieder öffnen können, will die Stadt Schmölln damit noch warten. Das sagte Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel auf Nachfrage dieser Zeitung. Zum einen seien die Mitarbeiterinnen mit der Aussortierung von Fachliteratur befasst. Zum anderen steigen aktuell die Corona-Infektionszahlen. „Diese Woche wollen wir deshalb noch abwarten“, so Rödel. Dafür öffnet sich das Ausleihfenster der Stadt- und Kreisbibliothek nicht nur Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr, sondern erstmals in dieser Woche auch am Donnerstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr.

Info: Die Bücherwünsche müssen telefonisch unter 034491/7 62 51 oder per E-Mail an bibliothek@schmoelln.de mitgeteilt werden.