Schmöllner Stadtwerke bauen neues Ruhehaus für Tatami-Sauna

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat der Aufsichtsrat der Schmöllner Stadtwerke unter Vorsitz von Jürgen Keller (Bürger für Schmölln) dem Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmens für dieses Jahr zugestimmt. Bestandteil des Papiers ist eine Investition in Höhe von 650.000 Euro, mit der laut Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) das Sport- und Freizeitbad Tatami inklusive seiner Saunalandschaft aufgewertet werden soll. Den Löwenanteil der Investitionssumme verschlingt ein neues Ruhehaus.

Baustart für September dieses Jahres geplant

500.000 Euro sind dafür veranschlagt, mit dem Neubau entstehen rund 20 weitere Plätze für die Saunagäste. Ein Bebauungsplan muss dafür angeschoben und genehmigt werden. Stadtwerke-Chef Serverin Kühnast rechnet damit, dass Baustart für das Ruhehaus etwa im September dieses Jahres sein könnte: „Sofern die Vorbereitungen dafür problemlos laufen.“ Ein Platz für den Bau sei auf einer ungenutzten Fläche des Freibades gefunden.

Zahl der Ruheplätze als Achillesferse der Saunalandschaft

Grund für diese Art der Erweiterung im Saunabereich ist die gestiegene Zahl der Gäste. „Unsere Saunalandschaft erfreut sich wachsender Beliebtheit“, resümiert der Stadtwerkechef. Allein in den aktuellen Wintermonaten würden sich mitunter zwischen 80 und 120 Saunagäste zeitgleich in der Tatami-Sauna aufhalten. Zur Saunanacht am 27. Dezember des vergangenen Jahres tummelten sich dort sogar 126 Gäste. „Die Zahl der Ruheplätze ist dabei unsere Achillesferse“, stellt Kühnast fest. Denn dieser Bereich verfügt aktuell lediglich über 40 Plätze. „Derzeit stehen die Liegen so dicht an dicht, dass noch nicht mal eine Tasche dazwischen passt“, beschreibt der Stadtwerkechef. Die Kapazität sei einfach ausgereizt.

Mit der Erweiterung sei es möglich, bereits vorhandene Räume aufzulockern; auch deren Ausstattung soll ergänzt bzw. erneuert werden. Für weitere Saunahäuser sieht Kühnast indes keinen Bedarf. „Die vorhandenen sind bei den Gästen beliebt und reichen auch aus.“ Mit der Investition in das zweite Ruhehaus wollen die Stadtwerke die Charakteristik der Schmöllner Saunalandschaft weiter stärken: eine Oase der Ruhe.

Mit weiteren 40.000 Euro will das kommunale Unternehmen in diesem Jahr ein Tauchbecken im Saunabereich des Tatami sanieren. Ein weiteres wurde bereits 2019 erneuert. Die dritte Investition, ebenfalls 40.000 Euro, ist für das Kinderbecken in der Schwimmhalle reserviert. Der Kleinkindbereich soll um ein Wasserspielareal ergänzt werden. „Damit wollen wir unser Tatami vor allem für Familien mit kleinen Kindern attraktiver machen“, erläutert Kühnast die Auswahl. Auch diese Investition soll 2020 umgesetzt werden.

Zwar steht die Besucherzahl des Sport- und Freizeitbades für 2019 noch nicht endgültig fest. Die letzten Zahlen des vergangenen Jahres fehlen noch. Doch Kühnast ist sich bereits sicher, dass die Prognose von 86.500 Tatami-Gästen übertroffen wurde. „Ich denke, dass wir 87.000 zahlende Besucher hatten.“ Hinzu kommen all jene, die die Freizeiteinrichtung der Stadt beispielsweise mit Vereinen oder im Rahmen des Schwimmunterrichts besuchen.