Schmöllner Straßenfest diesmal mit zwei Jubiläen

2020 wurde das Fest in der Schmöllner Gartenstraße auf Grund der Corona-Pandemie lediglich mit einer Outdoor-Galerie gefeiert. In diesem Jahr ist wieder mehr geplant.

Schmölln. Die zehnte Veranstaltung dieser Art und 30 Jahre Freundeskreis Asyl in Schmölln werden gefeiert. Jung und Alt sind willkommen in der Gartenstraße.

Bereits zum zehnten Mal wird am Tag der Deutschen Einheit das Straßenfest in der Schmöllner Gartenstraße gefeiert. Womit sich am Nachmittag der Straßenzug und die angrenzende Wiese wieder mit buntem Treiben füllen.

Bei Kaffee und Kuchen, Musik, vielen verschiedenen Spielen und Mitmachangeboten können die Gäste gemeinsam einen fröhlichen Nachmittag verbringen. Beschäftigte und Bewohner der anliegenden Einrichtungen sind an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt. Die Aktion wird organisiert vom Diakonat des Kirchenkreises zusammen mit vielen Partnern aus der Stadt und dem Landkreis.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Straßenfest steht in diesem Jahr unter der Überschrift „#gemeinsamgehen“. Die Initiatoren wollen mit diesem Motto unter anderem daran erinnern, dass sich vor 30 Jahren der „Freundeskreis Asyl“ gebildet hat. Christoph Schmidt, Kirchenkreissozialarbeiter der Kreisdiakoniestelle, dazu: „Bereits seit Anfang der 1990er-Jahre bemühen sich Schmöllner Einwohner darum, gemeinsame Weg mit zugewanderten Menschen zu gehen und zu gestalten.“

Erzählerin im Märchenzelt

Beginn des Straßenfestes ist in diesem Jahr schon um 13 Uhr in der Stadtkirche Schmölln. An mehreren Haltepunkten wird dann ein Gottesdienst unterwegs zur Gartenstraße gefeiert. Dort angekommen beginnt das Fest um 14 Uhr mit einer kurzen Begrüßung.

Viele Outdoor-Spiele für Groß und Klein stehen bereit, wie Fußballkicker, Traktorfahren, Wikingerschach und Crossboule, Kinderschminken, Kreativangebote und vieles mehr. Die Farbküche lädt zum künstlerischen Gestalten ein. Alle können sich auf eine Märchenerzählerin im traumhaften Märchenzelt freuen. Außerdem ist die Ausstellung „Zusammen wachsen“ zu sehen mit Kunstwerken zu diesem Thema, gestaltet von Menschen aus den verschiedenen Einrichtungen.

Die Einlader freuen sich auf ein Konzert mit „Dyaa4 & Rebecca“ – Rap und Gesang ab 16 Uhr.

10. Straßenfest in der Schmöllner Gartenstraße, Sonntag, 3. Oktober, Beginn 13 Uhr

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Schmölln.