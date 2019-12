Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmöllner Tierschutzverein wählt neuen Vorstand

Der Tierschutzverein Schmölln Osterland lädt seine Mitglieder am Dienstag, 17. Dezember, um 16 Uhr zur Mitgliederversammlung ins Tierheim in der Sommeritzer Straße 75 ein. In diesem Jahr finden satzungsgemäß wieder Neuwahlen des Vorstandes statt.

Das, was die Mitglieder zum Wohle der Tiere erreicht haben, macht uns stolz, wäre ohne die tatkräftige, ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung vieler engagierter Tierfreunde nicht möglich gewesen, heißt es vom Verein, der sich dafür bedankt.

Kein Tier als Weihnachtsgeschenk

Das Tierheim ist zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahresende wie gewohnt zu den Öffnungszeiten für interessierte Tierfreunde geöffnet. Es können Tiere „reserviert“ werden und erste Kontakte aufgenommen werden. Einen grundsätzlichen Vermittlungsstopp über die Feiertage gibt es im Schmöllner Tierheim zwar nicht, aber Tiere als Weihnachtsgeschenke werden von den Vereinsmitgliedern nicht geduldet. Die Anschaffung eines Haustieres sollte gut überlegt und vorbereitet werden. Im Zweifelsfall wird empfohlen, die Entscheidung auf die Zeit nach den Feiertagen zu verschieben, zumal der Trubel zu Weihnachten und der Silvesterkrach ungeeignet für die Eingewöhnung in eine neue und fremde Umgebung sind.

Der Verein bedankt sich bei Förderern, Spendern, Vertragspartnern, Mitgliedern und vor allem bei den Mitarbeitern für die Unterstützung und Verbundenheit in diesem Jahr.

Informationen unter Telefon 034491/2 39 09 oder auf der Website www.tierheimschmoelln.de.