Schmöllner Verein landet einen echten Treffer

Schmölln. Mühe und Investitionen haben sich wirklich gelohnt: Womit der Heimat- und Verschönerungsverein in der Stadt Schmölln einen echten Treffer gelandet hat.

Wofür die Schmöllner heutzutage Schlange stehen.

Aus welchem Fundus der Heimat- und Verschönerungsverein echte Schätze birgt.

Die nächsten Knüller sind schon in Vorbereitung.

Es war bereits die vierte Filmvorführung, die Volker Pleitz und Wolfgang Spreer im Namen des Schmöllner Heimat- und Verschönerungsvereins im Sparkassensaal durchführten. Und auch dieser Abend war ein voller Erfolg.

Schon die Premiere war ein Publikumsmagnet

Niemand von den Organisatoren hätte bei der Premiere dieses Formates gedacht, dass das so gut von den Schmöllnern angenommen werden würden. Aber: Ab Filmvorstellung zwei musste man sich im Vorfeld anmelden, um Einlass zu erlangen. Mittlerweile ist die Filmvorführung Routine, die Reservierungslisten für den jeweiligen Abend haben die Mitglieder des Heimatvereins im Griff. Gezeigt wurden jeweils mehrere Streifen. Los ging es mit einem übers Pfefferbergfest Anfang der 60er-Jahre und einem Ausschnitt der Friedensfahrt, die über den Schmöllner Markt und den Amtsplatz führte. Natürlich wurden damals die geschlossenen Bahnschranken einigen Fahrern zum Verhängnis. Schmölln - die damals durch die Bahn zweigeteilte Stadt: Wollte man pünktlich sein, musste man die Wartezeit an den geschlossenen Bahnschranken schon einkalkulieren. Auch der Umbau des Gewerkschaftshauses zur „Esse“ und die Umwandlung des Güterbahnhofes zum Fortschritt zum selben Zeitpunkt konnte man erleben.

Unvollendetes wird nach drei Jahrzehnten fertig

Ein Streifen über eine Feuerwehrübung aus dem Jahr 1989, der Umzug der Schüler und Lehrer der Alfred-Nitzsche-Schule - ebenfalls aus dem Jahr 1989 - wurde damals wegen der Wende nicht fertiggestellt. Dies wurde nun nach über 30 Jahren nachgeholt und weckte bei vielen Erinnerungen an ihre Schulzeit oder die ihrer Kinder.Mit dem Filmstreich der Schmöllner Schützen von 1930 wurde dokumentiert, wie die Mitglieder des Schützenvereins einen närrischen Streich durchführten und filmten. Die Schützenbrüder begrüßten König Amanullah aus Afghanistan in Schmölln. Er kam mit dem Zug. Großer Bahnhof vor dem Bahnhof. Doch wenig später erkannte man den vermeintlichen Gast und seinen Hofstaat als einheimische Schützenbrüder. Die Kostüme stammten damals aus dem Fundus des Landestheaters. Viel Applaus gab es am Ende der Filmvorführung, nicht, weil es die vorerst letzte war. Vielmehr wurde die Arbeit gewürdigt, die dahinter steckt. Das gezeigte Material stammte fast ausschließlich aus dem Amateurfilmstudio Schmölln und wurde von dessen letztem Leiter Andreas Kurze zur Verfügung gestellt. Das gesamte Material lagerte in der ehemaligen Textima. „Allerdings“, so Volker Pleitz, „fehlt der Ton.“Wolfgang Spreer hat das Filmmaterial digitalisiert, die Geschichte dazu recherchiert. Für den Film über die Schmöllner Schuhfabrik aus dem Jahr 1963 erzählte Johannes Merz die Details des Films. Daraus entstand der Text, den Spreers Tochter Kerstin spricht. Und es gibt noch viel Rohmaterial, das noch nicht für Filme verwendet wurde. Man sei noch am Sichten, verraten beide. Der Heimat- und Verschönerungsverein hat viel Geld in das Projekt investiert und Technik angeschafft, um die 8- oder 16-Millimeter-Filme überhaupt konservieren und aufbereiten zu können. Das Amateurfilmstudio existierte seit Ende der 1950er Jahre unter dem Dach des Deutschen Kulturbundes. Bis 1989 drehten Amateurfilmer.

Weitere Filme werden jederzeit gern genommen

Auch Privatleute haben dem Heimatverein inzwischen einiges zur Verfügung gestellt, sodass man über Material verfügt, das bis ins Jahr 1925 zurückreicht. „Vorsicht mit dieser Jahreszahl“, sagen Wolfgang Spreer und Volker Pleitz. „Da wir noch nicht alles gesichtet haben, kann es durchaus sein, dass wir auf Filme stoßen, die vielleicht noch älter sind.“

Natürlich sind Volker Pleitz und Wolfgang Spreer als Vertreter des Heimatvereins immer an Filmmaterial interessiert. Wer also noch Filme besitzt und diese dem Heimat- und Verschönerungsverein überlassen möchte, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben, kann dies gerne tun. Außerdem sind die beiden schon lange auf der Suche nach einem ganz bestimmten Film aus dem Schmöllner Amateurfilmstudio. „Im Schweiße des Angesichts“ heißt er und wurde 1968 gedreht: unter anderem in der Getreidewirtschaft und im Bäckerhandwerk. Der Film erhielt damals beim Amateurfilmwettbewerb der DDR eine Goldmedaille und mehrere Auszeichnungen. Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Krause entließ die Besucher mit den Worten, dass Erinnerungen wichtig sind und es deshalb auch im kommenden Herbst wieder Filmabende geben wird.