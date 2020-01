Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmöllner Volkschor lädt zum Neujahrskonzert

Der Volkschor Schmölln lädt am Samstag, 1. Februar, zum Neujahrskonzert in die Schmöllner Stadtkirche ein. Unter der Leitung von Antje Herrmann (Foto) bietet das Ensemble gemeinsam mit der Vogtland Philharmonie seinem Publikum einen Abend voller Musik. Es erklingen Melodien aus Musical, Oper und Operette. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerservice auf dem Schmöllner Amtsplatz und im Miederwarenfachgeschäft von Anke Burkhardt Markt 30 in Schmölln sowie an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr gewährt.