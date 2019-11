Künftig soll das Wasser, das in Schmölln aus dem Hahn kommt, nicht mehr so hart sein wie aktuell.

Schmöllner Wasser soll künftig weicher werden

Schmölln plant für das Jahr 2021 einen Fernwasseranschluss. Darüber informierte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) zur Einwohnerversammlung in Sommeritz. 70 Prozent Fernwasser sollen eingespeist werden und so das Wasser von derzeit 24 Grad deutscher Härte auf 11,6 Grad senken.

Die Großstöbnitzer beziehen bereits weiches Fernwasser, das nur eine Härte von sieben Grad aufweise. Vorgesehen ist, übernächstes Jahr die Leitung in dem Ortsteil quasi anzuzapfen und das Wasser in Schmölln einzuspeisen, erklärt der Rathauschef. Darüber dürften sich viele Schmöllner freuen, die schon seit Langem über das harte Wasser klagen.

Sorgen bereitet einigen Sommeritzern der Preis. Fernwasser sei teurer, gaben sie zu bedenken. Und sie wollten vom Stadtoberhaupt wissen, ob nach 2021 die Wasserrechnungen höher ausfallen werden. „Das kann ich nicht sagen“, so Schrade, der daran erinnert, dass die Preise für Wasser in Schmölln seit 23 Jahren stabil seien. „Aber wir müssen unsere Mitarbeiter besser bezahlen“, sagt der Bürgermeister. Die Stadtwerke-Angestellten würden teilweise einen dreistelligen Betrag weniger bekommen als Beschäftigte in Zweckverbänden. „Wir wollen die Arbeitsplätze in Schmölln attraktiv halten“, betont Sven Schrade. Denn mittlerweile sei es in nahezu jedem Bereich schwierig, Fachpersonal zu finden.