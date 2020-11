„Die Überraschung war nicht so groß“, sagt Karin Simon-Rydzewski, die ihre Urkunde wegen der Corona-Umstände kürzlich in der Post fand. Dennoch freut sie sich und fühlt sich geehrt, dass ihre Arbeit Anerkennung findet. Sie möchte die Auszeichnung mit dem Thüringer Tierschutzpreis auch als Würdigung für den Tierschutzverein Schmölln Osterland verstanden wissen.

Seit rund zwanzig Jahren ist sie aktives Mitglied im Schmöllner Tierschutzverein. „Begeistert von Tieren war ich schon immer“, sagt sie. Sobald sie ihre erste eigene Wohnung bezogen hat, hatte sie immer einen Hund, zwischendurch auch mal zwei. Durch ihre Freundin Cornelia Wagner kam sie zum Tierheim und blieb diesem bis heute erhalten. Dort freundete sich Karin Simon-Rydzewski schnell mit Katzenwelpen an, im Laufe der beiden Jahrzehnte hat sie unzählige davon aufgepäppelt. „Es ist ganz angenehm, wenn es nur ein oder zwei sind. Aber wenn man sieben oder acht Katzenbabys mitten in der Nacht füttern muss, hat man eine Stunde gut zu tun“, sagt sie.

Kater Willi wurde sogarin Österreich gepflegt

Denn mit Fläschchen geben alleine ist es nicht getan, es braucht auch Streicheleinheiten. Nach der Fütterung müssen die winzigen Bäuchlein gerubbelt werden, damit die Verdauung in Gang kommt. Gerne legt sie die Katzenwelpen auch ganz nah an ihren Hals. „Die wollen den Herzschlag spüren, dann fühlen sie sich wohl“, ist sie überzeugt. Man merke es den Kleinen an, dass sie die Wärme und Zuneigung genießen. Am weitesten habe es der Kater Willi gebracht, den habe sie bis nach Österreich mitgeschleppt, als ihr Mann noch Landrat war. Der kränkliche Willi habe stündlich die Flasche gebraucht, weshalb sie ihn nicht abgeben wollte. Darum blieb er auch darüber hinaus bei Rydzewskis, als er schon erwachsen war. Bis vor fünf Jahren die Katze des Nachbarn starb, seitdem wohnt Willi dort.

Katzen suchen sich ihren Besitzer eben gerne selber aus. „Früher hatte ich nie mit Katzen zu tun, aber durch die Arbeit im Tierheim habe ich Katzen als Persönlichkeiten schätzen gelernt“, sagt Karin Simon-Rydzewski. Heute nimmt sie nur noch selten Katzen mit nach Hause, nur wenn im Tierheim kein Platz mehr ist. Der wertvollste Lohn ihrer Arbeit sei der Erfolg, wenn man eine Katze durchgebracht habe und diese in gute Hände vermittelt werde.

Sehr gewissenhaftin Rechnungsfragen

Seit Jahren stattet sie mit anderen Ehrenamtlichen auch Seniorenheimen mit freundlichen Vierbeinern einen Besuch ab, was ihr stets große Freude bereitet. Wegen der Pandemie werde da aber momentan der Ball flach gehalten. Darum beschäftigt sich Karin Simon-Rydzewski momentan hauptsächlich mit organisatorischen Dingen. Etwa indem sie die Abrechnungen an die Kommunen schreibt. Jedes einzelne Tier muss mit Verweildauer und Tierarztkosten abgerechnet werden. Weil sie dass offensichtlich sehr zuverlässig erledigt, ist sie auch seit vielen Jahren Kassenprüferin des Vereins sowie des Thüringer Landesverbandes.

„Außerdem sammle ich das ganz Jahr über Preise für die Tombola zum Tag der offenen Tür“, sagt sie. Ein Zeitlimit hat sie sich für ihr Engagement nicht gesetzt, denn die 67-Jährige ist Rentnerin. „Ich möchte nichts erreichen, aber meine Arbeit wie bisher fortsetzen, wenn ich gesund bleibe.“