Schmöllnerinnen des PSV rangieren ganz oben

Schmölln/Langenhessen. Schmöllner Judokas erfolgreich in Langenhessen. Von der U11 bis zu den Frauen kämpften die Judokas um die Medaillen.

Mit 15 Sportlerinnen trat der PSV Schmölln jetzt in Langenhessen beim 17. Mädchenpokal des JSV Werdau an. In der U11 gingen acht PSV-Aktive an den Start. Luna Täuscher und Tessa Pruß holten sich hier Gold. Zweite wurden Annika Sollner, Isabella Richter, Lene Jungmann und Melina Kirsten. Silber ging in der U13 an Julia Heilmann und in der U15 an Leonie Domke. In der stark besetzten U18 erkämpfte sich Alexa Pruß Silber und Svenja Besoke Bronze. Souverän setzte sich bei den Frauen Luise Engelmann mit drei Siegen durch. Mit dieser Mannschaftsleistung rangierte der PSV in der Mannschaftswertung ganz oben.