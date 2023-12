Schneewittchen und viel Hokuspokus in Altenburg

Altenburg. Musik und Theaterspaß für die ganze Familie wird vom 22. bis 26. Dezember geboten.

Das bekannte Märchen „Schneewittchen“ der Brüder Grimm als Puppentheater: In der zauberhaften und kindgerechten Inszenierung entführen die Puppenspieler Steffi König und Tobias Weishaupt am Freitag, 22. Dezember, um 16 Uhr, am Samstag, 23. Dezember, um 15 Uhr, und am Dienstag, 26. Dezember, um 11 Uhr im Heizhaus Altenburg mit viel Witz in eine magische Märchenwelt. Empfohlen für Kinder ab vier Jahren.

Ein Toter auf einem See, eine Witwe, die sich in Widersprüche verstrickt und ein ominöser Fremder. Das sind die Zutaten für die spannende Krimikomödie „Hokuspokus“. Obendrein gibt es eine Portion Spannung, unerwartete Wendungen und viel Humor. Zu erleben am Freitag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg.

„The same procedure as every year” – so heißt es im deutschen Fernsehen schon seit 1963, wenn an Silvester der legendäre Sketch „Dinner for One“ über den Bildschirm flimmert. Doch wenn der Sketch am Samstag, 23. Dezember, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg auf die Bühne kommt, ist alles anders. Denn in dem abendfüllenden Stück sucht Regisseur Schlenk kurz vor der Sketch-Premiere ein Schauspieler-Paar. Doch statt seiner Wunschbesetzung für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James kommen nur Elvira und Klaus zum Vorsprechen.

Die beiden tingeln seit vielen Jahren als Duo über die Bühnen. Aber so kurz vor dem Premierentermin findet der Regisseur keine anderen Schauspieler – und gibt sein Bestes, mit diesem zänkischen Paar den Silvestersketch einzustudieren. Kein leichtes Unterfangen. Das stellt vor allem Klaus als Butler James vor manch schwierige Aufgabe. Vom Tigerfell ganz zu schweigen. Im Finale wartet obendrein der Silvester-Klassiker – bekannt und doch neu, nämlich als Fortsetzung des neurotischen Ringkampfs von Elvira und Klaus.

Kindgerecht und humorvoll inszeniert präsentiert das Theater Altenburg Gera wieder am Montag, 25. Dezember, um 14.30 Uhr und um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg das grimmsche Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das Stück erzählt vom Glückskind, das auszog, den Teufel zu überlisten. Die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer begleiten den jungen Lukas auf seiner Reise zur geliebten Prinzessin, für die er bis in die Hölle hinabsteigt, um dem Teufel die letzten goldenen Haare zu stibitzen. Empfohlen für Kinder ab sechs Jahren.

„Alle Jahre wieder“: Unter diesem Motto möchten der Opernchor und der Philharmonische Chor gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg Gera das Publikum mit einem stimmungsvollen Programm verzaubern. Neben klassischen Weihnachtsliedern werden unter der Leitung von Alexandros Diamantis am Dienstag, 26. Dezember, 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg auch mitreißende Musicalmelodien sowie internationale Titel ertönen.

Infos und Karten gibt es an den Theaterkassen sowie telefonisch unter der 03 65 / 8 27 91 05 beziehungsweise unter 0 34 47 / 58 51 60 und online unter: www.theater-altenburg-gera.de