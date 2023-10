Schöne heile kleine Welt der Altenburger Modellbahnfreunde

Schmölln-Altkirchen. Der Modelleisenbahnclub Altenburger e.V. Land lädt zur 18. Modellbahnausstellung ein.

Die Woche hat gerade erst begonnen, da sollte man sich am kommenden Wochenende schon mal eine Stunde oder mehr freihalten. Denn von Freitag, 3. November, bis Sonntag, 5. November, lädt der Modelleisenbahnclub (MEC) Altenburger Land e.V. in die Gaststätte „Zu den drei Linden“ in Altkirchen ein. Auf einer beeindruckenden Fläche von fünf mal elf Metern präsentiert der Verein eine faszinierende Landschaft aus verschiedenen Modulen, durch die eine Modelleisenbahn der Nenngröße H0, also im Maßstab 1:87, fährt. „Unter anderem geht es durch eine Stadt, vorbei an einem Bergwerk und einem Bauernhof. Es wird ein Bahnbetriebswerk in Aktion gezeigt und - passend zur kühler werdenden Jahreszeit - eine schöne Winterlandschaft“, macht René Pester vom Verein neugierig.

Züge selbst steuern und überInnovationen staunen

Es wird Anlagen geben, an denen die Besucher die Modelleisenbahn selbst steuern können. Ein Händler wird Modelle präsentieren, die durch Bewegung und Lichteffekte beeindrucken. „Da gibt es zum Beispiel eine Werkstatt, in der jemand an einer Flex steht - und man sieht die Funken sprühen. Das sieht schon toll aus“, sagt René Pester. Und er weist auf einen weiteren möglichen Blickfang hin: „Wenn alles klappt, können wir eine Modelleisenbahn der Spur T präsentieren. Das ist der Maßstab 1:450. Da haben die Schienen eine Spurweite von drei Millimetern und die Züge sind so lang wie ein Bleistift. Da wirkt jedes Staubkorn riesig. Das Konzept ist in Japan sehr erfolgreich, wo viele Menschen nur sehr kleine Wohnungen haben“. Gerne und auch mit leisem Stolz verweist er darauf, dass auch Modellbauten der Jugendgruppe des Vereins zu sehen sein werden, die aus fünf bis sechs Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren besteht. In einem Verein mit zehn erwachsenen Mitgliedern sind sechs Kinder kein schlechter Schnitt.

Aber was fasziniert die Kinder – und auch die Erwachsenen – so sehr an diesem Hobby? „Wir sind zwar ein Modelleisenbahnclub, aber die meiste Zeit verbringen wir damit, unser Modelllandschaften selber zu bauen. Bei uns kommt kein Haus so in die Landschaft, wie es im Karton geliefert wird“, erklärt René Pester. „Wir modifizieren alles. Häuser bekommen neue Fenster, oder wir beleuchten die Fenster, auch mal mit dem realistischen Flackern eines Fernsehers. Technisch gibt es heute unwahrscheinlich spannende Möglichkeiten.“

Durch die Modelllandschaft sausen aber längst nicht mehr nur Züge, erklärt der begeisterte Modellbauer: „Wir zeigen zum Beispiel Autos, die auf den Straßen fahren und funkgesteuert über ein Car-System auf festgelegten Routen fahren. Dies in Kombination mit der Technik der Modelleisenbahn eröffnet wieder ganz neue Möglichkeiten. Das hat nichts mehr mit dem Modellbau von vor zwanzig, dreißig Jahren zu tun.“

Gebaut wird wie früher – geplant und entworfen aber digital

Und mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Die Kinder und auch einige Erwachsene freuen sich natürlich sehr, wenn die kleinen Autos dann doch mal einen Unfall bauen, denn die Technik kann stundenlang funktionieren - irgendwann aber auch nicht mehr.“ Die Landschaften werden auf Rahmen aus dem Baumarkt mit Draht und Papiermaché oder Styropor und Quarzsand gebaut. „Vorher muss man jedoch kreativ sein, einen Plan machen, was man will und was man dazu an Material benötigt – und wie teuer das wird“, sagt René Pester. „Und auch hier gibt es mittlerweile eine Software, die hilft. Man kann also auch – anders als früher – viel am Computer oder Smartphone gestalten.“

Der MEC Altenburger Land trifft sich jeden Freitag um 18 Uhr zum Basteln und Planen. Dann wird gemeinsam zu Abend gegessen. Wer danach weiterarbeiten möchte, kann dies gerne tun. Was dabei entsteht, kann man von Freitag bis Sonntag in Altkirchen bewundern.

Die 18. Modellbahnausstellung des MEC Altenburger Land findet in der Gaststätte „Zu den drei Linden“, Schmöllner Straße 11 in Altkirchen statt. Öffnungszeiten sind:- am Freitag, 3. November, von 14 bis 18 Uhr, - am Samstag, 4. November, von 10 bis 18 Uhr und - am Sonntag, 5. November, von 10 bis 16 Uhr. Weitere Informationen zum Thema unter: mec-altenburger-land.de